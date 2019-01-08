Кубок Африки 2019 года состоится в Египте

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Египетской футбольной ассоциации. На это право также претендовала ЮАР.

Ранее Африканская конфедерация футбола приняла решение лишить Кот-д’Ивуар права организовать Кубок Африки в 2021 году. Это право передали Камеруну, которому не разрешили проводить турнир в 2019 году, так как страна не успевает достроить все арены. Кот-д’Ивуар в итоге проведёт Кубок Африки в 2023 году.