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14:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Кубок Африки 2019 года состоится в Египте

Кубкок Африки в нынешнем году состоится в Египте.

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Об этом сегодня сообщила пресс-служба Египетской футбольной ассоциации. На это право также претендовала ЮАР.

Ранее Африканская конфедерация футбола приняла решение лишить Кот-д’Ивуар права организовать Кубок Африки в 2021 году. Это право передали Камеруну, которому не разрешили проводить турнир в 2019 году, так как страна не успевает достроить все арены. Кот-д’Ивуар в итоге проведёт Кубок Африки в 2023 году.

Чиновники обеспокоены и сепаратистскими волнениями на юго-западе и северо-западе Камеруна. Кроме того, Камерун, являющийся действующим победителем турнира, лишён права защитить свой титул, завоёванный в 2017 году. Кубок Африки — 2019 состоится с 15 июня по 13 июля.

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