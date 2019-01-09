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14:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Финский футболист отказался играть в Катаре. Все из-за нарушений прав человека?

Нападающий Рику Риски не поехал в Доху на товарищеский матч сборной Финляндии против Швеции по этическим соображениям.

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Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

Игрок сборной Финляндии Рику Риски попросил не вызывать его в команду на товарищеский матч со Швецией. Дело в том, что игра, которая прошла во вторник (финны победили 1:0), состоялась в столице Катара — Дохе.

Риски, выступающий за финский «ХИК» и сыгравший 26 матчей за сборную, был вызван в национальную команду для подготовки к матчам против Швеции и Эстонии. Вот только форварду не понравилось, что подготовка, да и сами игры пройдут в Катаре.

«Я получил вызов в сборную, поговорил с генеральным менеджером и главным тренером, — приводит слова 29-летнего футболиста HelsinginSanomat. — Они меня поняли. Но у них другое мнение. Я остаюсь при своем, больше добавить нечего. Я был предельно откровенен и отказался от поездки».

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Что сказал тренер сборной

Маркку Канерва отметил, что уважает решение Риски. Но добавил, что отсутствие форварда на зимнем сборе может снизить его шансы на попадание в команду на отборочные матчи Евро-2020 против Италии и Армении.

«Рику отказался от вызова в сборную и объяснил, почему. Мы его решение не комментируем. Его просто нужно уважать. Но я также должен подчеркнуть, что этот сбор очень важен. Именно в таких матчах футболисты показывают, кто достоин сыграть за сборную в ближайших отборочных матчах Евро-2020», — сказал Канерва.

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Что не так с Катаром и почему финны там играют

Проведение ЧМ-2022 в Катаре по-прежнему считается довольно спорным, особенно после многочисленных новостей о несоблюдении прав рабочих мигрантов на строительстве объектов ЧМ. Согласно отчетам правозащитных организаций, мигрантов заставляли работать в рабских условиях: отбирали документы, не устанавливали минимальную оплату, а также количество рабочих часов.

Катар наладил сотрудничество с футбольными ассоциациями из Северной Европы. Недавно президенты норвежской, шведской и датской ассоциаций провели в Дохе встречи с коллегой из Катара.

Финская федерация и вовсе выпустила пресс-релиз с обращением президента организации Ари Лахти: «Наш посыл ясен — мы не приемлем нарушений прав человека. И в обязанности Катара входит соблюдать права рабочих мигрантов и обеспечивать их соответствующими условиями труда».

Согласно заявлению Футбольной ассоциации, целью делегаций Северного альянса является повышение осведомленности и опыта властей Катара и организаторов ЧМ-2022 в отношении прав человека и условий труда.

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