Финский футболист отказался играть в Катаре. Все из-за нарушений прав человека?
Нападающий Рику Риски не поехал в Доху на товарищеский матч сборной Финляндии против Швеции по этическим соображениям.
Нападающий Рику Риски не поехал в Доху на товарищеский матч сборной Финляндии против Швеции по этическим соображениям.
Игрок сборной Финляндии Рику Риски попросил не вызывать его в команду на товарищеский матч со Швецией. Дело в том, что игра, которая прошла во вторник (финны победили 1:0), состоялась в столице Катара — Дохе.
Риски, выступающий за финский «ХИК» и сыгравший 26 матчей за сборную, был вызван в национальную команду для подготовки к матчам против Швеции и Эстонии. Вот только форварду не понравилось, что подготовка, да и сами игры пройдут в Катаре.
«Я получил вызов в сборную, поговорил с генеральным менеджером и главным тренером, — приводит слова 29-летнего футболиста HelsinginSanomat. — Они меня поняли. Но у них другое мнение. Я остаюсь при своем, больше добавить нечего. Я был предельно откровенен и отказался от поездки».
Маркку Канерва отметил, что уважает решение Риски. Но добавил, что отсутствие форварда на зимнем сборе может снизить его шансы на попадание в команду на отборочные матчи Евро-2020 против Италии и Армении.
«Рику отказался от вызова в сборную и объяснил, почему. Мы его решение не комментируем. Его просто нужно уважать. Но я также должен подчеркнуть, что этот сбор очень важен. Именно в таких матчах футболисты показывают, кто достоин сыграть за сборную в ближайших отборочных матчах Евро-2020», — сказал Канерва.
Проведение ЧМ-2022 в Катаре
Катар наладил сотрудничество с футбольными ассоциациями из Северной Европы. Недавно президенты норвежской, шведской и датской ассоциаций провели в Дохе встречи с коллегой из Катара.
Финская федерация и вовсе выпустила
Согласно заявлению Футбольной ассоциации, целью делегаций Северного альянса является повышение осведомленности и опыта властей Катара и организаторов ЧМ-2022 в отношении прав человека и условий труда.