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14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Бушуев ушёл из юношеской сборной из-за разногласий с Кержаковым

Российский специалист Денис Бушуев, который работал в тренерском штабе юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения, покинул свой пост.

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Источник: РИА "Новости"

Это произошло из-за разногласий с главным тренером команды Александром Кержаковым.

Контракт между Российским футбольным союзом и 36-летним специалистом был рассчитан до конца нынешнего года.

«Я ухожу из сборной России 2001 года в связи с разногласиями с Александром касательно совместной работы», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В тренерском штабе юношеской сборной России Бушуев работал с апреля 2018 года. Ранее он трудился в тренерском штабе немецкого клуба «Мюнхен-1860».

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