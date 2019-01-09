Тренер Бушуев ушёл из юношеской сборной из-за разногласий с Кержаковым
Российский специалист Денис Бушуев, который работал в тренерском штабе юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения, покинул свой пост.
Российский специалист Денис Бушуев, который работал в тренерском штабе юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения, покинул свой пост.
Это произошло
Контракт между Российским футбольным союзом и 36-летним специалистом был рассчитан до конца нынешнего года.
«Я ухожу из сборной России 2001 года в связи с разногласиями с Александром касательно совместной работы», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
В тренерском штабе юношеской сборной России Бушуев работал с апреля 2018 года. Ранее он трудился в тренерском штабе немецкого клуба «Мюнхен-1860».