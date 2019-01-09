Тренер Бушуев ушёл из юношеской сборной из-за разногласий с Кержаковым

Источник: РИА "Новости"

Это произошло из-за разногласий с главным тренером команды Александром Кержаковым.

Контракт между Российским футбольным союзом и 36-летним специалистом был рассчитан до конца нынешнего года.

«Я ухожу из сборной России 2001 года в связи с разногласиями с Александром касательно совместной работы», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.