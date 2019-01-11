Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Сельта
Футбол. Зарубежный
12.01
Леганес
Уэска
Футбол. Зарубежный
12.01
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
12.01
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
07:55 (мск), источник: ТАСС

Сборная Сирии по футболу уволила главного тренера Штанге по ходу Кубка Азии

ТАСС, 11 января. Сирийская арабская федерация футбола (FASF) приняла в четверг решение уволить наставника национальной сборной немца Бернда Штанге, несмотря проходящий в эти дни Кубок Азии. Об этом сообщило агентство САНА.

Наверх
Источник: AP 2019

Штанге отстранен от должности главного тренера после проигрыша команды Сирии в матче против сборной Иордании со счетом 0:2 на групповом этапе Кубка Азии. Новым тренером назначен Фаджр Ибрагим, который приступит к своим обязанностям в пятницу.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

15 января сборная Сирия должна сыграть решающий матч со сборной Австралии, которая отстаивает свой чемпионский титул. Финальный турнир проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Австралийцы 6 января неожиданно проиграли иорданцам со счетом 0:1 и занимают последнюю строчку в группе. В пятницу они встретятся со сборной Палестины. Сирийские футболисты ранее сыграли вничью (0:0) с палестинцами и имеют одно очко, находясь на третьем месте.

Главные события 2018 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Немецкий специалист стал наставником сборной Сирии в феврале 2018 года. Ранее он тренировал сборные Сингапура, Белоруссии, Ирака и Омана, а также футбольные клубы из Германии, Кипра, Украины и Австралии.

17-й Кубок Азии по футболу стартовал в ОАЭ 5 января и продлится до 1 февраля. Матчи турнира с участием 24 команд проходят в четырех городах: Абу-Даби, Дубай, Аль-Айн и Шарджа. Команды на предварительной стадии разбиты на шесть групп по четыре сборные в каждой, в 1/8 финала выйдут победители групп и команды, занявшие вторые места. Также в плей-офф пробьются еще четыре лучшие сборные, занявшие третьи места в своих квартетах.

Сирия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Овечкин вышел на 50-е место по количеству очков в истории НХЛ
«Тампа Бэй» обыграла «Каролину», Василевский — звезда матча
«Леванте» обыграл «Барселону» в матче 1/8 финала Кубка Испании
В ФК ЦСКА вернулся тренер
Кудряшов попрощался с Казанью: обзор трансферных слухов
Андрей Аршавин: Все решения «Спартака» выглядят логичными
Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА: что с ним было в этом сезоне?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь