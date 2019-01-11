Сборная Сирии по футболу уволила главного тренера Штанге по ходу Кубка Азии

Источник: AP 2019

Штанге отстранен от должности главного тренера после проигрыша команды Сирии в матче против сборной Иордании со счетом 0:2 на групповом этапе Кубка Азии. Новым тренером назначен Фаджр Ибрагим, который приступит к своим обязанностям в пятницу.

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15 января сборная Сирия должна сыграть решающий матч со сборной Австралии, которая отстаивает свой чемпионский титул. Финальный турнир проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Австралийцы 6 января неожиданно проиграли иорданцам со счетом 0:1 и занимают последнюю строчку в группе. В пятницу они встретятся со сборной Палестины. Сирийские футболисты ранее сыграли вничью (0:0) с палестинцами и имеют одно очко, находясь на третьем месте.

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Немецкий специалист стал наставником сборной Сирии в феврале 2018 года. Ранее он тренировал сборные Сингапура, Белоруссии, Ирака и Омана, а также футбольные клубы из Германии, Кипра, Украины и Австралии.