Сборная Сирии по футболу уволила главного тренера Штанге по ходу Кубка Азии

Штанге отстранен от должности главного тренера после проигрыша команды Сирии в матче против сборной Иордании со счетом 0:2 на групповом этапе Кубка Азии. Новым тренером назначен Фаджр Ибрагим, который приступит к своим обязанностям в пятницу.
15 января сборная Сирия должна сыграть решающий матч со сборной Австралии, которая отстаивает свой чемпионский титул. Финальный турнир проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Австралийцы 6 января неожиданно проиграли иорданцам со счетом 0:1 и занимают последнюю строчку в группе. В пятницу они встретятся со сборной Палестины. Сирийские футболисты ранее сыграли вничью (0:0) с палестинцами и имеют одно очко, находясь на третьем месте.
Немецкий специалист стал наставником сборной Сирии в феврале 2018 года. Ранее он тренировал сборные Сингапура, Белоруссии, Ирака и Омана, а также футбольные клубы из Германии, Кипра, Украины и Австралии.
17-й Кубок Азии по футболу стартовал в ОАЭ 5 января и продлится до 1 февраля. Матчи турнира с участием 24 команд проходят в четырех городах: Абу-Даби, Дубай, Аль-Айн и Шарджа. Команды на предварительной стадии разбиты на шесть групп по четыре сборные в каждой, в 1/8 финала выйдут победители групп и команды, занявшие вторые места. Также в плей-офф пробьются еще четыре лучшие сборные, занявшие третьи места в своих квартетах.