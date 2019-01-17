СМИ: Стойлов покинет сборную и возглавит участника еврокубков от Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов покинет свой пост до конца января, сообщает «SPORTINFORM».
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов покинет свой пост до конца января, сообщает «SPORTINFORM».
Болгарский специалист намерен оставить свой пост ради клубной работы. По информации источника, Стойлов возглавит шымкентский «Ордадабсы», который в ближайшее время может расстаться с нынешним наставником Кахабером Цхададзе.
«Вариант с “Ордабасы” возник сразу после того, как советником президента шымкентского клуба был назначен бывший босс Стоилова в “Астане” Саян Хамитжанов. Южане намерены в этом сезоне побеспокоить главных фаворитов чемпионата последних лет — “Астану” и “Кайрат”. Команду уже пополнили футболисты столичного клуба Алексей Щеткин, Дмитро Непогодов и Марат Быстров», — говорится в заметке.
В Казахстане Стойлов работает с 2014 года. Под его руководством «Астана» четырежды становилась чемпионом страны, играла в групповом раунде Лиги чемпионов и доходила до
В марте прошлого года Стойлов возглавил сборную Казахстана, подписав двухлетний контракт. Под руководством болгарина команда выиграла два из трех товарищеских матча, но в Лиге наций заняла лишь второе место в первой группе дивизиона D, дважды проиграв Грузии.
«Ордабасы» по итогам минувшего занял четвертое место в казахстанской