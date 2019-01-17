СМИ: Стойлов покинет сборную и возглавит участника еврокубков от Казахстана

Болгарский специалист намерен оставить свой пост ради клубной работы. По информации источника, Стойлов возглавит шымкентский «Ордадабсы», который в ближайшее время может расстаться с нынешним наставником Кахабером Цхададзе.

«Вариант с “Ордабасы” возник сразу после того, как советником президента шымкентского клуба был назначен бывший босс Стоилова в “Астане” Саян Хамитжанов. Южане намерены в этом сезоне побеспокоить главных фаворитов чемпионата последних лет — “Астану” и “Кайрат”. Команду уже пополнили футболисты столичного клуба Алексей Щеткин, Дмитро Непогодов и Марат Быстров», — говорится в заметке.

В Казахстане Стойлов работает с 2014 года. Под его руководством «Астана» четырежды становилась чемпионом страны, играла в групповом раунде Лиги чемпионов и доходила до плей-офф Лиги Европы.

В марте прошлого года Стойлов возглавил сборную Казахстана, подписав двухлетний контракт. Под руководством болгарина команда выиграла два из трех товарищеских матча, но в Лиге наций заняла лишь второе место в первой группе дивизиона D, дважды проиграв Грузии.