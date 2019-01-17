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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

В КФФ прокомментировали информацию об уходе Стойлова из сборной Казахстана

В Казахстанской федерации футбола подтвердили уход Станимира Стойлова из сборной Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт организации.

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«Казахстанская федерация футбола и главный тренер национальной сборной страны Станимир Стоилов расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон.

Болгарский специалист Станимир Стоилов возглавил национальную сборную Казахстана в марте 2018 года. Под его руководством наша команда сыграла три товарищеских матча и приняла участие в новом турнире Лига наций УЕФА, а также прошла этап омоложения состава, путем привлечения нескольких футболистов из молодежной сборной.

Казахстанская Федерация футбола благодарит Станимира Стоилова и его тренерский штаб за совместный труд и вклад, внесенный в развитие казахстанского футбола. Желаем ему успехов и новых побед в дальнейшей карьере, — говорится в официальном сообщении КФФ.

Напомним, Стойлов возглавил сборную Казахстана в марте, подписав двухлетний контракт. Перед ним стояла задача вывести команду из группы Лиги наций. Но под его руководством сборная заняла второе место в первой группе дивизиона D нового турнира УЕФА.

До сборной 51-летний болгарин тренировал «Астану», с которой четырежды становился чемпионом, выходил в групповой раунд Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.

Ранее появилась информация, что Стойлов примет «Ордабасы», в котором в текущее межсезонье советником президента клуба был назначен бывший менеджер «Астаны» Саян Хамитжанов. Но позже шымкентский клуб это опроверг.

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