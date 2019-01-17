Главный тренер Чехии на Евро-2012 объявил о контракте со сборной Казахстана
Главным тренером сборной Казахстана по футболу станет чех Михал Билек. Об этом на
Главным тренером сборной Казахстана по футболу станет чех Михал Билек. Об этом на
Ради сборной Билек покинул «Фастав Злин», который занимает шестое место. Клуб он возглавил в мае 2018 года. К работе в сборной Казахстана приступит 1 февраля.
«Я хотел бы поблагодарить клуб за поддержку. Руководить любой сборной — это всегда честь. С нетерпением жду начала отборочного цикла Евро. Предложение со всех сторон было очень интересное», — сказал Билек.
Как футболист Билек играл на позиции полузащитника за чешские «Спарта», «Руда Гвезда», «Виктория Жижков» и «Теплице», а также испанский «Бетис». С 1987 по 1992 год выступал за сборную Чехославакии, а с 1993 по 1995 — за сборную Чехии.
Тренерскую карьеру Билек начал в «Теплице», а затем уехал в костариканский «Картахинес». Также на родине до «Фастава Злина» он возглавлял «Хмел», «Викторию Пльзень», «Спарту» и «Высочину».
В Словакии Билек работал с «Ружомбероком», а в Грузии — с тбилисским «Динамо».
С 2002 по 2003 год Билек работал в юношеской сборной Чехии (до 19 лет), которую привел к «бронзе» чемпионата Европы.
С 2009 по 2013 он уже работал в национальной сборной — под руководством Билека чехи с первого места вышли из группы на Евро-2012, но в четвертьфинале уступили Португалии (0:1).
Напомним, сегодня, 17 января, сборную покинул болгарин Станимир Стойлов, который работал с марта 2018 года.