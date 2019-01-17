Главный тренер Чехии на Евро-2012 объявил о контракте со сборной Казахстана

Ради сборной Билек покинул «Фастав Злин», который занимает шестое место. Клуб он возглавил в мае 2018 года. К работе в сборной Казахстана приступит 1 февраля.

«Я хотел бы поблагодарить клуб за поддержку. Руководить любой сборной — это всегда честь. С нетерпением жду начала отборочного цикла Евро. Предложение со всех сторон было очень интересное», — сказал Билек.

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Как футболист Билек играл на позиции полузащитника за чешские «Спарта», «Руда Гвезда», «Виктория Жижков» и «Теплице», а также испанский «Бетис». С 1987 по 1992 год выступал за сборную Чехославакии, а с 1993 по 1995 — за сборную Чехии.



Тренерскую карьеру Билек начал в «Теплице», а затем уехал в костариканский «Картахинес». Также на родине до «Фастава Злина» он возглавлял «Хмел», «Викторию Пльзень», «Спарту» и «Высочину».

В Словакии Билек работал с «Ружомбероком», а в Грузии — с тбилисским «Динамо».

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С 2002 по 2003 год Билек работал в юношеской сборной Чехии (до 19 лет), которую привел к «бронзе» чемпионата Европы.