Новый тренер сборной Казахстана озвучил условия контракта и план подготовки к отбору на Евро-2020
Чешский тренер Михал Билек на специальной
Чешский тренер Михал Билек на специальной
По словам Билека, к новой работе он приступит 1 февраля. Он признался, что очень ждет старта отборочного цикла Евро-2020.
Дебют Билека во главе сборной Казахстана состоится в Турции, где команда проведет сбор и два товарищеских матча. Пока известен один из соперников — это Молдова, игра с которой состоится 21 февраля.
«Я хотел бы поблагодарить клуб за поддержку. Руководить любой сборной — это всегда честь. С нетерпением жду начала отборочного цикла Евро. Предложение со всех сторон было очень интересное. В феврале мы сыграем два товарищеских матча, а в марте у нас начинается отбор на Евро-2020. Некоторые могут подумать, что я не конца доделываю работу в “Фастав Злине”, но это то предложение, которое в будущем может и не поступить», — цитирует Билека iSport.cz.
По условия переговоров, Билеку разрешено взять с одной одного ассистента. Тренер будет постоянно жить в Астане.
«Многое в Казахстане будет
На
Отметим, что в отборе на Евро-2020 сборная Казахстана сыграет в группе I, где ее соперниками будут Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр и
Напомним, сегодня, 17 января, сборную Казахстана покинул болгарин Станимир Стойлов, который работал с марта 2018 года.