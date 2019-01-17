Новый тренер сборной Казахстана озвучил условия контракта и план подготовки к отбору на Евро-2020

По словам Билека, к новой работе он приступит 1 февраля. Он признался, что очень ждет старта отборочного цикла Евро-2020.

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Дебют Билека во главе сборной Казахстана состоится в Турции, где команда проведет сбор и два товарищеских матча. Пока известен один из соперников — это Молдова, игра с которой состоится 21 февраля.

«Я хотел бы поблагодарить клуб за поддержку. Руководить любой сборной — это всегда честь. С нетерпением жду начала отборочного цикла Евро. Предложение со всех сторон было очень интересное. В феврале мы сыграем два товарищеских матча, а в марте у нас начинается отбор на Евро-2020. Некоторые могут подумать, что я не конца доделываю работу в “Фастав Злине”, но это то предложение, которое в будущем может и не поступить», — цитирует Билека iSport.cz.

По условия переговоров, Билеку разрешено взять с одной одного ассистента. Тренер будет постоянно жить в Астане.

«Многое в Казахстане будет по-другому. Об игроках узнаю лучше уже при знакомстве. Я видел их ведущую команду — “Астану”, которая играет в еврокубках. Футболисты там, конечно, неплохие», — цитирует Билека TyDen.cz.

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На пресс-конференции Билек сообщил, что его контракт подписан по схеме «1+1», то есть в случае выполнения задачи в отборе на Евро-2020 стороны могут продлить соглашение. Чешский специалист владеет русским языком, но признался, что ему надо освежить знания, но он готов общаться с футболистами и на английском.

Отметим, что в отборе на Евро-2020 сборная Казахстана сыграет в группе I, где ее соперниками будут Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр и Сан-Марино. Все матчи пройдут в 2019 году. В первом из них 21 марта сборная Казахстана дома примет Шотландию.