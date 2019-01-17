Забивал на ЧМ-1990, играл в Ла Лиге, работал на Евро-2012. Что нужно знать о новом тренере сборной Казахстана

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Билек родился 13 апреля 1965 года в Праге. В 17 лет дебютировал в составе местной «Спарты». Затем хавбек поиграл за испанский «Бетис», чешские «Спарта», «Виктория» и «Теплице». В сезоне 1990/91 провел шесть матчей в Ла Лиге. Завершил игровую карьеру в 2000 году. Провел 35 матчей за сборные Чехословакии и Чехии.

Тренерскую карьеру начал в «Теплице», затем возглавлял костариканский «Картахинес», а также чешский «Хмел», «Спарту», «Викторию», «Высочину», «Фастав», грузинское «Динамо», словацкий «Ружомберок» а также юношескую и национальную сборные Чехии.

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В 2009 году во главе сборной Чехии добрался до ¼ финала Евро-2012. Летом 2014 года он возглавил тбилисское «Динамо». У руля грузинской команды он в втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встречался с казахстанским «Актобе». Итогом двухраундового противостояния стал разгром с общим счетом 0:4. Спустя два месяца президент «Динамо» поменял стратегию клуба и расторг контракт с Билеком.

Затем Билек руководил чешскими середняками «Высочина», а последним местом работы стал клуб «Фастав». В момент его ухода команда располагается на шестой позиции в чемпионате Чехии, имея хорошие шансы на попадание в зону еврокубков.

Стоит отметить, что Билек вместе с экс-наставником «Кайрата» Владимиром Вайсом в составе сборной Чехословакии принял участие в чемпионате мира 1990 года. На том турнире команда дошла до четвертьфинала, уступив будущим победителям из Германии (0:1): чех провел все пять матчей (четыре полных, а в одной — заменен на 67-й минуте) и забил два гола с пенальти, а словак отыграл три встречи (дважды вышел на замену, а в одной игре был заменен).

Под руководством Билека сборная Чехии установила несколько антирекордов. В 2013 году его подопечные потерпели самое крупное домашнее поражение в истории современной чешской сборной.

Под руководством Билика чехи трижды уступали сопернику с разницей в три мяча — Норвегии, Дании и России.

Кроме этого, Белек стал первым в истории рулевым сборной, при котором национальная команда получила в свои ворота четыре мяча. Поражения случились в матчах с Хорватией (2:4) и Россией (1:4).

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Билек стал единственным наставником, при котором команда играла вничью или проигрывала чаще, чем одерживала победы. На его счету 16 побед, девять ничьих и 13 поражений.

Самым любимым его счетом в сборной Чехии является нулевая ничья — такой результат был зафиксирован в семи матчах. При этом в 15 встречах чехи не смогли распечатать ворота соперника. При нем чехи забивали 1,28 гола за игру, а пропускали 0,97 раз за встречу.

Чешский специалист мог и раньше поработать в Казахстане. В декабре 2017 года Билек вел переговоры с «Иртышом», но стороны не смогли договорится.

Напомним, что о подписании контракта со сборной Казахстана Билек объявил сегодня, 17 января.