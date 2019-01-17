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18:51 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной Казахстана

Болгарин Станимир Стоилов в интервью KazFootball.kz прокомментировал уход с поста главного тренера сборной Казахстана.

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Источник: Reuters

Сегодня, 17 января, Казахстанская федерация (КФФ) объявила о расторжении контракта со Стойловым. По словам болгарина, решение прекратить сотрудничество он принял на встрече с президентом КФФ Адильбеком Джаксыбековым.

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— Сегодня встретились с Адильбеком Рыскельдиновичем и решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Изначально у нас был уговор, что в любой момент я могу уйти со своего поста. Спасибо руководству Федерации, всему Казахстану, болельщикам, футбольному клубу «Астана».

Были и хорошие, и неудачные моменты в период работы в Казахстане. За пять лет мы сделали огромный шаг вперед в развитии казахстанского футбола: мы поставили «Астану» на европейскую карту, омолодили состав сборной.

Спасибо всем игрокам, с которыми я проработал. Я верю в будущее казахстанского футбола и национальной сборной. Желаю процветания казахстанскому футболу! — сказал Стойлов.

— Сегодня в СМИ говорилось, что вы можете возглавить шымкентский «Ордабасы». Насколько правдива эта информация?

— Это просто слухи. Никаких предложений со стороны «Ордабасы» не было и все на этом.

— Как думаете, почему не сложилась игра в Лиге Наций?

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— У нас были большие проблемы с игровым тонусом футболистов. С июня по сентябрь все ключевые игроки сборной потеряли места в основном составе в своих клубах: Зайнутдинов, Щеткин, Муртазаев, Бейсебеков, Логвиненко, Малый, Мужиков — все они сидели в запасе в «Астане». Жуков тоже редко выходил в старте, Исламхан то играл, то не играл в «Кайрате», Сейдахмет был травмирован и долго набирал форму.

Все преимущества, что были у них в марте, растеряли. Весной футболисты были в великолепной форме, что позволило обыграть Венгрию (3:2) и сыграть наравне с Болгарией (1:2). Обеспечение постоянной игровой практикой футболистов сборной — вот главная задача, которую мы не смогли решить.

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