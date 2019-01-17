Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.01
Генгам2
Ренн1
Футбол. Зарубежный
16.01
Тулуза2
Лион2
Футбол. Зарубежный
16.01
Ним1
Нант0
Футбол. Зарубежный
16.01
Монако1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
16.01
Сент-Этьен2
Марсель1
Футбол. Зарубежный
18.01
Хоффенхайм
Бавария
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
16Адвокат в «Зените», Лаудруп в «Спартаке», Зико в ЦСКА. Кто тренировал клубы премьер-лиги 10 лет назад?
18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Шомуродова не спас Узбекистан от поражения в матче с Японией на Кубке Азии

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Азии, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах, сборная Японии обыграла команду Узбекистана со счётом 2:1.

Наверх
Источник: AP 2019

Узбекская команда открыла счёт в матче на 40-й минуте благодаря точному удару нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Для форварда этот мяч стал уже четвёртым на турнире (второе место в списке лучших бомбардиров). Однако японцы сравняли уже через три минуты, а на 58-й минуте смогли отличиться ещё раз. За сборную Японии голы забили Йосинори Муто и Цукаса Сиотани.

Таким образом, команда из Японии одержала третью подряд победу и финишировала на первом месте в турнирной таблице группы F, выйдя в плей-офф турнира. Узбекистан оказался на второй строчке и также вышел в плей-офф.

Итоговое турнирное положение в группе F: 1. Япония — 9 очков; 2. Узбекистан — 6; 3. Оман — 3; 4. Туркменистан — 0.

Узбекистан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Япония
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Российского спортсмена довели до самоубийства!
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
«Зенит» предлагает «Спортингу» € 20 млн за аргентинского игрока
Российские гандболисты потеряли шансы на выход из группы ЧМ
Определился 7-й участник плей-офф Континентальной хоккейной лиги
«Барселоне» грозит исключение из Кубка Испании
Вячеслав Быков назвал НХЛ «колонизатором» мирового хоккея
Матч Australian Open не удалось перенести из-за помета чаек
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь