Гол Шомуродова не спас Узбекистан от поражения в матче с Японией на Кубке Азии

Для форварда этот мяч стал уже четвёртым на турнире (второе место в списке лучших бомбардиров). Однако японцы сравняли уже через три минуты, а на 58-й минуте смогли отличиться ещё раз. За сборную Японии голы забили Йосинори Муто и Цукаса Сиотани.