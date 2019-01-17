Жаль, нельзя сыграть третий тайм… Как сборная России уступила Испании

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Симонов

из Измира

Кубок Эгейского моря. Юношеские сборные (U16).

Россия — Испания — 2:3 (1:2)

Голы: Варатынов, Шитов — Камара, Саласар, Камара.

Россия: Одоевский — Левин, Акулов (Цесь), Варатынов, Шайхтдинов — Соколов, Лайкин (Самойлов) — Багринцев (Шитов), Захарян, Малыгин (Емельянов) — Першин.

Кубок Эгейского моря для сборных U16 проходит уже в двадцатый раз — в разные годы в нем участвовали будущие мега-звезды футбола, к примеру чемпионы мира-2018 Погба и Юмтити. Хочется верить, что большое будущее ждет и кого-то из игроков сборной России-2003, для которой этот зимний турнир в Турции является важной частью подготовки к первому раунду отбора на чемпионат Европы, намеченному на концовку года (соперники — Швейцария, Румыния, Сан-Марино).

Подводить итоги Кубка для команды Станислава Коротаева рановато — ей еще предстоит матч за бронзу, куда она попала по стечению обстоятельств: так называемая «Турция Б» опередила Россию в таблице, но выступала вне конкурса. Что касается группового этапа, то он получился таким же неоднозначным, как и его заключительный матч с Испанией. За разгромом Македонии (4:0) последовало обидное поражение (0:1) от второго состава турок при безумном шквальном ветре. Так и во встрече с Испанией: в первом тайме — провал, во втором — 100-процентное удовлетворение.

Значит, «от второго тайма и будем отталкиваться впредь» — так сказал по итогам наш главный тренер.

Перед игрой тренерский штаб весьма точно описал мне Испанию-2003: с одной стороны, высокие индивидуальное мастерство отдельных футболистов и уровень командного взаимодействия, с другой — вальяжность и транжирство голевых моментов. Интересно, кстати, что среди испанцев не оказалось представителей «Барселоны» и других клубов Каталонии — ходит слух, по политическим причинам. А man of the match стал не один из главных юных талантов «Реала» — играющий на левом фланге обороны дриблер, «новый Давид Луиз» де ла Вибора, а темнокожий, что нехарактерно для испанцев, центральный защитник из «Атлетико», который не только ликвидировал вообще все опасности, с какими столкнулся со стороны россиян, но и сделал дубль.

Россия же провела в обороне вообще весь первый тайм. Долгое время защищались неплохо — но в атаку выходить не получалось, все обрывалось на уровне первого или в лучшем случае второго паса. На мой взгляд, с таким подходом к игре любая команда обречена. Так и вышло — Испания забрала себе мяч, не использовала три-четыре момента, забила с повторной подачи после углового и тут же удвоила счет усилиями «девятки» из «Реала», стоило нашим чуть «поплыть». Тем удивительнее выглядел гол России «в раздевалку»: кажется, второй за весь тайм прорыв к чужой штрафной привел к фолу против армейца Багринцева. Чертановец Соколов отлично подал со стандарта на капитана сборной, защитника «Локомотива» Варатынова. Великолепная реализация единственного полушанса — и надежда на успех не умерла досрочно.

Ключевую роль в том, что Россия вернулась в игру, стали замены и тактические коррективы в перерыве: Самойлов вышел в середину поля, а зенитовец Емельянов усилил нападение. С этого момента сборная вспомнила, что такое пас, комбинации, владение мячом и атаки. В ее действиях появилась мысль, а не только усердие и желание играть на отбой. Кроме того, заметно поменялась тактика действий, когда мячом владел соперник. В общем, игра уже шла на встречных курсах. Да, некоторое преимущество испанцев никуда не делось (теперь они делали упор не на владение, а на контратаки), но это была уже битва равных, а не избиение. Страх перед именитым соперником пропал. К сожалению, все эти изменения подоспели поздновато… Жалко, что в этом матче нельзя было сыграть третий тайм.

Вторая половина завершилась со счетом 1:1. Еще один мяч россиян забил спартаковец Виталий Шитов, тоже вышедший на замену (их разрешено делать семь). Один из двух новых красно-белых братьев-близнецов — будем считать, наследников Комбаровых — воспользовался грубейшей ошибкой вратаря и закатил в пустые. Кстати, турнир, на мой взгляд, показал, что у сборной-2003 появился крепкий первый номер, за которого по крайней мере не страшно — зенитовец Одоевский. Он, конечно, не стал Акинфеевым-покорителем Испании, но без его сэйвов судьба сборной была бы гораздо более печальной. Кроме того, на мой взгляд, крайне важно, чтобы тренерский штаб, учитывая объективную кадровую ситуацию, максимально угадывал с выбором состава, а сборная оттачивала те качества, которые свойственны именно нашему футболу и вообще народу: максимальная самоотдача, «командность», самоотверженность, умение бороться до конца даже против более мастеровитых оппонентов. Именно эти качества, в конечном счете, привели к успеху на ЧМ-2018 и к победе там над испанцами. И еще, чтобы ребята все-таки почаще били по воротам — сейчас игроки как будто опасаются брать ответственность на себя.

А пока так: за сборную-2003 не стыдно, но ей заметно есть куда расти. Почаще нужны поединки с такими классными соперниками — колоссальный опыт для наших парней.

— Первый тайм нам абсолютно не удался, мы выбрали неправильную тактику, — искренне сказал после игры главный тренер Коротаев. — Глубоко садились, начинали встречать испанцев практически на своей половине, давали большое преимущество в контроле мяча. Приходилось много перемещаться, бегать за мячом. Как результат, они все равно взломали нашу оборону. Хорошо, что до перерыва сумели забить со стандарта. Во втором тайме мы сказали встречать соперников максимально вверху, перекрывать зоны и накрывать соперников, навязывать борьбу. Удалось и гол забить, и создать моменты и подходы. Начали контролировать мяч и порой заставляли испанцев нервно бегать без мяча. Считаю, с нашей стороны второй тайм удался на все сто процентов. Испанцы во всех возрастах отличаются высокой технической оснащенностью и тактической грамотностью. Понятно, что нам, россиянам, до такого индивидуального мастерства немножко далековато. Но сказать, что они нас удивили — нет. Мы ждали от них именно такой игры! Про соперника по матчу за бронзу, Англию, сказать пока ничего не могу — не знали ведь, что сыграем именно с ними. Ясно одно: там выступают габаритные, физически развитые ребята, будет много силовой борьбы. Очень хотелось бы закончить турнир победой.

— С Испанией Россия-2003 проведет еще и две товарищеских гостевых встречи в феврале, это радует.

— Пока так планируется, но есть информация, что испанцы могут отказаться от приглашения нас в гости, и тогда что-то поменяется…

19 января

12:00. Матч за 3-е место. Россия — Англия.

15:00. Финал. Испания — Турция.