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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

Две европейские сборные захотели сыграть матч с Казахстаном в феврале

Сборная Казахстана по футболу планирует провести два товарищеских матча в феврале в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Желание сыграть с казахстанцами изъявили команды Армении и Эстонии. В ближайшее время будет официально объявлен второй соперник по контрольному матчу.

Ранее стало известно о том, что 21 февраля сборная Казахстана в Анталии сыграет со сборной Молдовы.

Напомним, сегодня, 17 января, сборную покинул болгарин Станимир Стойлов, который работал с марта 2018 года. При этом он может остаться в Казахстане и возглавить шымкентский «Ордабасы».

Вместо Стойлова новым тренером сборной станет чешский специалист Михал Билек, который договорился о контракте по схеме «1+1» и уже подтвердил свое назначение.

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