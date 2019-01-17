Две европейские сборные захотели сыграть матч с Казахстаном в феврале
Сборная Казахстана по футболу планирует провести два товарищеских матча в феврале в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу планирует провести два товарищеских матча в феврале в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Желание сыграть с казахстанцами изъявили команды Армении и Эстонии. В ближайшее время будет официально объявлен второй соперник по контрольному матчу.
Ранее стало известно о том, что 21 февраля сборная Казахстана в Анталии сыграет со сборной Молдовы.
Напомним, сегодня, 17 января, сборную покинул болгарин Станимир Стойлов, который работал с марта 2018 года. При этом он может остаться в Казахстане и возглавить шымкентский «Ордабасы».
Вместо Стойлова новым тренером сборной станет чешский специалист Михал Билек, который договорился о контракте по схеме «1+1» и уже подтвердил свое назначение.