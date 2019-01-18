Будет ли лучше Стойлова? Каких результатов уже достиг новый тренер сборной Казахстана

Сборную Чехии он тренировал почти четыре года — с 2009 по 2013. В начале у Билека все получалось неплохо, хотя на тот момент его считали посредственным тренером. Да, выиграл чемпионский титул и Кубок со «Спартой», но это вряд ли можно было отнести к серьезным достижениям. И могло ли быть иначе, если в клубе были собраны сильнейшие игроки по меркам внутреннего разлива?

Но, когда он выиграл «бронзу» на молодежном ЕВРО-2003, в его сторону уже начали более-менее серьезно посматривать. При этом на верхах понимали, что работать с «молодежью» — одно и совсем другое дело тренировать национальную команду. Тем не менее, в чешской федерации решились ее доверить Билеку.

Под его руководством команда финишировала на втором месте в отборочном цикле ЕВРО-2012, первыми, как и предполагалось, стали испанцы. В стыковых матчах чешские футболисты победили черногорцев (2:0 дома и 1:0 в гостях) и вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

На самом же Евро Чехия стартовала с крупного поражения от России (1:4), после чего болельщики потребовали отставки главного тренера. Но в дальнейшем команда сумела сплотиться и выиграть у Греции (2:1) и Польши (1:0), заняв первое место в группе А и завоевав путевку в ¼ финала. В четвертьфинале сборная Билека уступила Португалии (0:1).

Несмотря на то, что Чехия весьма достойно выпуталась из непростой ситуации на ЕВРО, работа в сборной экс-тренеру «Спарты» и «Ружомберока» не совсем удалась. Так, в рамках отборочного турнира ЧМ-2014 Чехия на своем поле крупно уступила Дании (0:3). Это было ее самое крупное домашнее поражение в истории чешского футбола. В целом она с Билеком трижды уступала соперникам с разницей в три мяча.

Более того, Билек стал первым в истории тренером сборной, при котором Чехия получила в свои ворота четыре мяча — от Хорватии в товарищеском матче в 2011 году (2:4) и России в упомянутом выше матче группового этапа ЕВРО-2012 (1:4). Интересно, что впоследствии Чехия не раз проиграет крупно, но без Билека и это уже совсем другая история.

Возвращаясь к отбору ЧМ-2014, Чехия не сможет отобраться в финальную стадию мундиаля, заняв в своей группе только третье место. 6 сентября 2013-го она дома к неожиданности многих проиграет Армении (1:2), а спустя несколько дней с аналогичным счетом в гостях уступит Италии, чем, собственно, потеряет реальные шансы на выход из группы и заставит главного тренера подать в отставку.

При Билеке сборная Чехии провела 42 игры, в которых одержала 16 побед при десяти ничьих и 16 поражениях (38,1% побед). Это самый худший показатель среди тех тренеров, под руководством которых чешская национальная команда проводила более 40 матчей. Лучшее достижение у Карела Брюкнера, тренировавшего команду с 2001 по 2008 год — с ним Чехия в 76 матчах одержала 50 побед при 12 ничьих и 14 поражениях (65,79% побед).

Кто знает, может Билеку и доведется в сборную Казахстана вдохнуть новую жизнь, но сейчас складывается такое ощущение, что данная рокировка связана из-за скромных запросов чешского специалиста, в то время как Стойлов получал в национальной команде значительно больше.