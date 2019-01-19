СМИ: Станимир Стойлов может возглавить сборную Азербайджана

«В списке кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана пополнение. Речь идет о болгарском специалисте Станимире Стойлове.

Стойлов много лет проработал в Казахстане. В 2016-м году он вывел «Астану» в групповой этап Лиги чемпионов. Под руководством болгарина «Астана» постоянно побеждала в чемпионате Казахстана, пробивавшись также и в групповой раунд Лиги Европы, как это было в этом сезоне.

51-летний специалист на днях распрощался со сборной Казахстана. Работа здесь у Стойлова не задалась. Казахстан неудачно выступил в квалификации Лиги наций, не сумев ничего противопоставить сборной Грузии. Более того, команда Стойлова теряла очки даже с латышами. В итоге, руководство местной федерации футбола решило расстаться с болгарином, уже сменив его на чешского специалиста Михала Билека, ранее работавшего в «Злине».