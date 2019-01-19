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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Станимир Стойлов может возглавить сборную Азербайджана

Аzerifootball.com сообщает, что экс-тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов может возглавить национальную команду Азербайджана.

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«В списке кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана пополнение. Речь идет о болгарском специалисте Станимире Стойлове.

Стойлов много лет проработал в Казахстане. В 2016-м году он вывел «Астану» в групповой этап Лиги чемпионов. Под руководством болгарина «Астана» постоянно побеждала в чемпионате Казахстана, пробивавшись также и в групповой раунд Лиги Европы, как это было в этом сезоне.

51-летний специалист на днях распрощался со сборной Казахстана. Работа здесь у Стойлова не задалась. Казахстан неудачно выступил в квалификации Лиги наций, не сумев ничего противопоставить сборной Грузии. Более того, команда Стойлова теряла очки даже с латышами. В итоге, руководство местной федерации футбола решило расстаться с болгарином, уже сменив его на чешского специалиста Михала Билека, ранее работавшего в «Злине».

В итоге, Стойлов проработал со сборной Казахстана лишь 9 месяцев, и теперь он является безработным. Молва также сватает Стойлова в шымкентский клуб «Ордабасы», который сейчас возглавляет Кахабер Цхададзе, — пишет издание.

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