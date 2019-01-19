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10:44 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу официально получила нового главного тренера

Казахстанская федерация футбола официально на своем сайте объявила о назначении Михала Билека главным тренером сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«В тренерский штаб Михала Билека вошли: ассистенты — словацкий тренер Михал Хипп и Талгат Байсуфинов, тренер по вратарям — Николай Родионов», — говорит в сообщении.

На этом посту он сменил болгарина Станимира Стойлова, которого СМИ отправляют то в «Ордабасы», то в сборную Азербайджана.

Отметим, что с 2009 по 2013 год Билек возглавлял сборную Чехии, с которой доходил до четвертьфинала Евро-2016. Также в его тренерской карьере были костариканский «Картахинес», словацкий «Ружомберок», грузинское «Динамо» из Тбилиси, чешские «Фастав Злин», «Высочина», «Спарта», «Виктория Пльзень» и «Хмел», а также юношеская сборная Чехии (до 19 лет).

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