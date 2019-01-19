Сборная Казахстана по футболу официально получила нового главного тренера
Казахстанская федерация футбола официально на своем сайте объявила о назначении Михала Билека главным тренером сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская федерация футбола официально на своем сайте объявила о назначении Михала Билека главным тренером сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«В тренерский штаб Михала Билека вошли: ассистенты — словацкий тренер Михал Хипп и Талгат Байсуфинов, тренер по вратарям — Николай Родионов», — говорит в сообщении.
На этом посту он сменил болгарина Станимира Стойлова, которого СМИ отправляют то в «Ордабасы», то в сборную Азербайджана.
Отметим, что с 2009 по 2013 год Билек возглавлял сборную Чехии, с которой доходил до четвертьфинала Евро-2016. Также в его тренерской карьере были костариканский «Картахинес», словацкий «Ружомберок», грузинское «Динамо» из Тбилиси, чешские «Фастав Злин», «Высочина», «Спарта», «Виктория Пльзень» и «Хмел», а также юношеская сборная Чехии (до 19 лет).