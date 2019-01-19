Сычев: Cборной России по футболу по силам удержаться на волне народной любви

«Планку подняли очень высоко, я думаю, почему нет, мне кажется вполне по силам ребятам удержаться. Тем более они теперь знают, что такое чемпионат мира, четвертьфинал и, соответственно, у них амбиции наверняка теперь будут выше забраться. Я думаю, Станислав Саламович [Черчесов, главный тренер] знает, как добиться этого», — сказал Сычев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в новейшей истории вышла в ¼ финала турнира. Сычев выступал за национальную команду с 2002 по 2010 год и забил 15 мячей в 47 матчах.