Белорусы сыграют с таджиками на старте футбольного Кубка развития
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня начнется 15-й международный юношеский турнир «Кубок развития», сообщили БЕЛТА в
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня начнется 15-й международный юношеский турнир «Кубок развития», сообщили БЕЛТА в
Юношеская сборная Беларуси (U-17) свой первый поединок в предварительной группе А проведет 20 января против сверстников из Таджикистана (начало в 18.20). Во втором туре 22 января белорусы сыграют с Финляндией, а 24 января завершат первый этап встречей с Бельгией. На этом турнире Беларусь представляет команда, составленная из игроков не старше 2002 года рождения. Прошлой осенью они под руководством Михаила Мархеля пробились в элитный раунд отборочного турнира юношеского чемпионата Европы-2019. В марте белорусам предстоит соперничать с командами Германии, Исландии и Словении за выход в финальную стадию континентального первенства. Матчи Кубка развития станут одним из этапов подготовки к евроквалификации.
Составы остальных предварительных квартетов минского турнира: В — Грузия, Исландия, Израиль, Молдова; С — Литва, Словакия, Украина, Болгария.
Три победителя групп, а также лучшая команда из занявших вторые места 26 января сыграют в полуфиналах. В заключительный день турнира 28 января состоятся решающий поединок за главный приз, матч за 3-е место, а также встречи за 5−12-е итоговые позиции.
В прошлые годы белорусские футболисты дважды становились победителями этих соревнований (2006, 2007). Больше всех трофеев у россиян — 5 (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). На предыдущем турнире триумфаторами стали юные футболисты Украины, у которых теперь 4 виктории (2009, 2012, 2016, 2018).
Турнир юных футболистов в белорусской столице проводится АБФФ при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Мингорисполкома.