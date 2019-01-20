Белорусы сыграют с таджиками на старте футбольного Кубка развития

Юношеская сборная Беларуси (U-17) свой первый поединок в предварительной группе А проведет 20 января против сверстников из Таджикистана (начало в 18.20). Во втором туре 22 января белорусы сыграют с Финляндией, а 24 января завершат первый этап встречей с Бельгией. На этом турнире Беларусь представляет команда, составленная из игроков не старше 2002 года рождения. Прошлой осенью они под руководством Михаила Мархеля пробились в элитный раунд отборочного турнира юношеского чемпионата Европы-2019. В марте белорусам предстоит соперничать с командами Германии, Исландии и Словении за выход в финальную стадию континентального первенства. Матчи Кубка развития станут одним из этапов подготовки к евроквалификации.