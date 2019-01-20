Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Эмполи
Футбол. Зарубежный
перерыв
Анже0
Нант0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кан0
Марсель0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фулхэм1
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал1
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг1
Герта3
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Леганес
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ1
Болонья1
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина3
Сампдория3
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Футбол. Зарубежный
16:30
Хаддерсфилд0
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне0
Аталанта5
Футбол. Зарубежный
14:00
Бетис3
Жирона2
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
15А вы помните Кубок Содружества? «Спартак», киевское «Динамо»...
19:28 (мск), источник: Советский спорт

Китай одержал волевую победу над Таиландом и вышел в ¼ финала Кубка Азии

Победный гол с пенальти забил Гао Линь.

Наверх

Сборная Китая нанесла поражение Таиланду (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Азии на стадионе «Хазза бин Зайед» в Аль-Айне.

На 31-й минуте Таиланд вышел вперед после гола Супачая Джайдеда. Китайцы забили оба мяча во втором тайме с интервалом в четыре минуты: Сяо Чжи сравнял счет, а Гао Линь принес команде победу, реализовав пенальти.

Напомним, по ходу Кубка Азии в сборной Таиланда сменился тренер. Национальная федерация отправила в отставку серба Милована Райеваца после поражения в стартовом матче от Индии (1:4).

В финала 24 января Китай сыграет с победителем матча Иран Оман, который пройдет также сегодня.

Аль-Айн (ОАЭ)
Кубок Азии
Плей-офф
1/8 финала

Таиланд — Китай 1:2 (1:0)
Голы: Джайдед, 31 Сяо Чжи, 67. Гао Линь, 71, с пенальти.

Таиланд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Китай
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Стекло в ботинки не сыпала, но соперниц подставляла». Медведева разоткрове
Олег Кононов: Контракт с Еременко расторгнут. На эту позицию есть более мол
Позолоченная сборная. Почему это был худший этап России в КМ
«Шахтер» увеличил финансовые запросы к «Зениту» по защитнику
Фуркад упал и остался без медали. Но он гораздо лучше Логинова
«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче АПЛ
Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
Кто в РПЛ совершил крупнейший исходящий трансфер зимы
«Барселона» нацелилась на форварда из чемпионата Китая
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь