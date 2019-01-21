Белорусские футболисты одержали крупную победу на старте Кубка развития

Юношеская сборная Беларуси (U-17) свой первый поединок в предварительной группе А провела очень уверенно, разгромив сверстников из Таджикистана со счетом 5:0. Во втором туре 22 января белорусы сыграют с Финляндией, которая уступила на старте Бельгии — 0:1. На этом турнире Беларусь представляет команда, составленная из игроков не старше 2002 года рождения. Прошлой осенью они под руководством Михаила Мархеля пробились в элитный раунд отборочного турнира юношеского чемпионата Европы-2019. В марте белорусам предстоит соперничать с командами Германии, Исландии и Словении за выход в финальную стадию континентального первенства. Матчи Кубка развития станут одним из этапов подготовки к евроквалификации.

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Результаты стартовых встреч в остальных предварительных квартетах: В — Грузия — Исландия — 3:0, Израиль — Молдова — 1:2; С — Литва — Словакия — 0:2, Украина — Болгария — 0:1.

Три победителя групп, а также лучшая команда из занявших вторые места 26 января сыграют в полуфиналах. В заключительный день турнира 28 января состоятся решающий поединок за главный приз, матч за 3-е место, а также встречи за 5−12-е итоговые позиции.

В прошлые годы белорусские футболисты дважды становились победителями этих соревнований (2006, 2007). Больше всех трофеев у россиян — 5 (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). На предыдущем турнире триумфаторами стали юные футболисты Украины, у которых теперь 4 виктории (2009, 2012, 2016, 2018).