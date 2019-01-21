«Скажу честно». Стойлов прокомментировал слух про назначение в «Ордабасы» и интерес Азербайджана

— Станимир, писали, что Вы вот-вот возглавите шымкентский «Ордабасы», куда советником ушел президент «Астаны» Саян Хамитжанов. Еще писали о «Левски» и сборной Азербайджана.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

— Я читал о многих вариантах. Но скажу честно, в Казахстане мало опций, с которыми я мог бы работать. Два лидерских клуба, с которыми, так сказать, можешь показать свой тренерский профессионализм и внести вклад. Все остальное на данном этапе несерьезно. Как я говорил, люди любят обсуждать зарплаты. А для меня это не на первом месте. Да, я за свою работу хорошие деньги получаю. Но Шымкент никогда не входил в мои планы. Да, никто не знает, где ты будешь через год, пять, десять. Но на данном этапе это не тот вариант, как и сборная Азербайджана.

Да, меня всегда ждут в Болгарии. Я много лет играл за «Левски», был капитаном команды, много раз как футболист выигрывал там чемпионство и Кубок, как тренер там много успехов добился — в Лиге чемпионов играли, в четвертьфинале Кубка УЕФА, это были большие победы. Болельщики там меня уважают, и там всегда оказывают на меня давление по поводу возвращения, когда я без работы. Но я думаю, клуб еще не готов к моему возвращению. Когда мы ушли десять лет назад, тоже поставили там основу, клуб начал развиваться, деньги там есть, но нужно еще многое изменить до нашего возвращения. Но это мой клуб. Как только я остаюсь без работы, меня там ждут. Болельщики ждут, что я приду и сотворю чудеса, потому что мы один раз это сделали. Там даже лучше были результаты, чем в «Астане».

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

— То есть пока в Казахстане себя не видите?

— Зачем? Я в Казахстане хорошо поработал. Я ушел из «Астаны» с тяжелым сердцем. Маленький клуб, который никто не знал, мы поставили на футбольную карту Европы. В ТОП-50 команда. Сейчас, может, никто не оценит, потому что люди привыкли к успехам «Астаны». Надо этот уровень удержать.