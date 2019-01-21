«Взял бы казахстанцев в новый клуб». Большое интервью Стойлова Vesti.kz — об уходе из сборной, «Астане», деньгах и будущем

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Спустя пять лет, проведенных в Казахстане, четыре из которых были в качестве самого успешного наставника «Астаны», на днях он возвращается в родную Болгарию.

Правда ли, что он помогал Григорию Бабаяну, когда тот оказался у руля «Астаны»? Чего опасался и почему не захотел делать из столичной команды базовый клуб для сборной? За что отстранял ведущих игроков от важных еврокубковых матчей, каким видит будущее казахстанского футбола и о чем сожалеет сейчас?

В эксклюзивном интервью корреспонденту Vesti.kz один из самых успешных тренеров в казахстанском футболе откровенно ответил на эти и другие вопросы.

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ДЕЛО НЕ В ДЕНЬГАХ, Я ПРИШЕЛ СЮДА БОГАТЫМ

— Станимир, информация о том, что Вы прекращаете работу в сборной Казахстана, стала неожиданностью. Многих волнует вопрос — как это произошло? Чье это было желание, чья была инициатива?

— Еще на первой пресс-конференции я сказал, что если руководство попросит, я сразу на следующий день уеду. Сейчас инициатива исходила от руководства, это было нормально. Наш договор был такой, что я сразу согласился.

Мы разошлись дружелюбно. Еще перед подписанием контракта я сказал: «Если что-то не будет устраивать, просто скажите, не надо даже называть причины какие-то, я уйду». Так все и произошло. Как договорились, так и сделали.

— Ходили слухи, что в Вашем контракте было прописано, что его расторгнут, если в Лиге наций не займете первое место.

— Нет, такого не было. У меня был контракт на два года, без всяких оговорок. По моей просьбе внесли пункт, что его можно расторгнуть в любой момент. Это была моя инициатива, потому что… Знаете, первое, что я чувствовал, что в Казахстане нужно оставить хороший след.

Второе — я не хочу, чтобы думали, что я пришел просто отработать контракт. В Казахстане постоянно идут дурные разговоры о деньгах. Скажу так — если бы я пришел за деньгами… У меня оставался еще год контракта, и мне не надо его (неустойку — прим.Vesti.kz) оплачивать. Значит, о деньгах не идет разговор.

Я пришел сюда небедным человеком, я пришел богатым. Я 19 лет в футбол играл, потом 10 лет еще тренерской работы, столько успехов было у меня — и Лига чемпионов, и четвертьфинал Лиги Европы, три-четыре раза чемпионство, три-четыре раза Кубок еще до приезда в Казахстан.

Поэтому я попросил внести такой пункт, чтобы ни с кем не ругаться. Чтобы потом не было вопросов и разговоров о деньгах. Я попробовал помочь казахстанскому футболу.

Когда я ездил с «Астаной» по Казахстану, люди меня всегда поздравляли с клубными успехами, и я чувствовал, что у них был вопрос — когда поможете сборной?

— Когда Вас только представляли главным тренером сборной Казахстана, Вас спрашивали, готовы ли Вы к тому, что это самая критикуемая должность в казахстанском футболе. Вы чувствовали, что работали под каким-то прессом?

— Да, первый вопрос, который мне задали, — не боюсь ли я испортить свое имя. Я хорошо знал, что тяжело будет сразу добиться какого-то большого успеха. И я хорошо знал, что это критикуемая должность.

Но я насчет критики никогда не переживал. Когда критика обоснованная — никаких проблем. Я всегда читаю критику, принимаю критику. Когда хотят уязвить — это другое.

Но еще до прихода в сборную, когда я за ней наблюдал, мне было ясно, что нужно сделать три вещи с командой Казахстана. Первое и самое важное — я устал четыре года смотреть, как Казахстан играет только от обороны и рассчитывает на один случайный удар или контратаку, или какой-то стандарт.

Для меня Казахстан был как боксер, который хочет только обороняться, без ударов. Такой боксер, по моему мнению, не может выигрывать. Да, один раз случайно возьмешь ничью, другой раз случайно забьешь и выиграешь 1:0. Но на длинном пути ты ничего не сможешь.

И первая задача, которую я себе поставил, — поменять стиль игры сборной. Играть ровно и в атаке, и в обороне. Чтобы казахстанские футболисты и болельщики чувствовали уверенность, что они могут играть в футбол. Потому что до этого мне было даже тяжело смотреть на футбол сборной.

И я знал, что в Казахстане не такие футболисты, которые могут только обороняться. Тактика всегда подстраивалась под игру противника. Я думаю, обороняться важно.

Но надо и атакующие действия развивать. Надо свои сильные качества использовать. Это было первым, что я хотел поменять.

Второе, что я понял, — надо омолаживать состав. Это была очень важная задача. Я увидел нескольких молодых игроков, у которых есть будущее.

Я видел, что некоторые из молодых игроков чувствовали себя некомфортно, когда возле них были опытные лидеры, на их фоне они не могли раскрыть свой потенциал. Я решил омолодить команду и очень удивился в марте, как эти молодые игроки влились в состав.

Если помните, я на первой пресс-конференции сказал: «Когда я уеду, не знаю, какие будут результаты, но гарантирую, что у казахстанской сборной будет будущее».

И теперь есть шесть-семь молодых игроков, которые заявили о себе в основе сборной, до этого выходя на замену. Это и Жуков, и Зайнутдинов, и Сейдахмет, и Муртазаев. Сейчас есть команда, которую можно развивать.

Третье — я понимал, что очень важен результат. Мне было ясно, что руководители, от которых зависит судьба клубов, федерация, они всегда хотят результат. Они хотят его и вчера, и сегодня.

Но я не переживал за свою судьбу. Я больше переживал за два первых пункта. Я был очень рад, когда видел, какой футбол стала показывать команда.

Говоря о результате, да, я знал, что когда ты строишь открытый футбол, можешь получить гол при любой контратаке. Так и получилось, например, в игре с Латвией. После первого тайма мы вели 1:0, а моментов было пять-шесть. Одна атака у Латвии — один гол. Бывают такие проблемы.

Когда команда строится, она играет такой ровный футбол, обороне становится тяжелее играть, у защитников получается слишком много пространства. У них еще навыка нет в таком футболе.

Если бы я переживал о своей репутации, я знаю, как можно было бы занять первое место в группе Лиги наций. Я бы поставил восемь защитников, одного-двух игроков вперед. И что бы получилось? Сто процентов мы бы не проиграли Грузии, может быть, даже оба матча.

Можно было и у Андорры выиграть с таким футболом. Но я бы не гарантировал, что игра была бы хорошей.

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НЕ ХОЧУ УБЕГАТЬ ОТ СВОИХ ОШИБОК

— Если говорить о Вашем первом пункте — о задаче поставить игру в атаке. Как считаете, она была выполнена?

— Начали ставить. Надо еще поработать над этим. В процессе была еще пара проблем, которые сказались на игре. Первая и самая серьезная — это потеря Сейдахмета, который до этого провел одну игру в «молодежке» на замену.

Мы заметили, что он начал хорошо играть в «Уфе». В марте я думал, что это будет игрок, которого мы сможем привлекать к атаке, это было нам нужно. И потом у него начались бесконечные травмы, максимальную форму он не набирал.

Одну игру провел нормально в квалификации — это был матч с Андоррой, вы видели, он и гол забил. Он стал большой потерей в плане разнообразия наших атак. Это человек, который может и отдать, и забить.

Была еще одна проблема. Когда я ушел из «Астаны», у меня было 15 дней, когда в марте началась подготовка. И я нашел разных футболистов. Костяк сборной составляли игроки «Астаны» и «Кайрата».

Весной они были в хорошей форме — и физически, и психологически. А потом с июня, после игры с Азербайджаном в июне и до сентябрьской игры с Грузией большая группа игроков провела в клубах всего по паре матчей. Физическая форма — это одно.

Очень важно и психологическое состояние. Я помню, увидел футболистов «Астаны», когда они играли с АПОЭлом, сборники, которые должны забивать голы, они шли, опустив голову, будто готовы сквозь землю провалиться.

И в сборную пришли футболисты в разном состоянии. Было тяжело, потому что когда играешь в открытый футбол в Лиге наций, нужны хорошая физика, больше скорости, динамики, уверенности.

А откуда уверенность, когда в клубе ты за три месяца лишь две игры проводишь в основе? И таких футболистов была большая группа — Бейсебеков, Малый, Логвиненко, Жуков, Зайнутдинов, Мужиков потерял место, Муртазаев, Щеткин, Сейдахмет.

Исламхан был в хорошем состоянии, Шомко и Постников. Это два-три игрока, которые весь летний период получали игровую практику. У всех других были проблемы. И это очень сказалось на самоуверенности футболистов и на динамике игры.

С Грузией мы тогда, в принципе, ровно сыграли. Но не хватило мастерства в завершении атаки. Но такое мастерство появляется, когда ты не теряешь Сейдахмета и когда у игроков есть уверенность.

К примеру, Рома Муртазаев. Когда он в хорошем состоянии, играет в клубе, у него хорошее настроение, и мы говорим, что он забивной игрок.

А сейчас посмотрите, сколько он голов в сборной не забил, даже в пустые ворота. Потому что парень подрастерял уверенность. Но все эти ребята при хорошем раскладе могут сделать хороший результат.

— На протяжении всей работы в сборной Вы постоянно критиковали клубы за то, что сборники получают мало игровой практики. А Вы пытались эту проблему решить? Может, в итоге проблема сборной Казахстана и не в тренере?

— Знаете, я не хочу убегать от своих ошибок. Я вводил молодых игроков, я менял стиль игры. И я тоже хотел другого результата. Да, если бы мы выиграли у Латвии дома и у Андорры, сказали бы, что сделали по максимуму. Но мы в тот момент не были готовы играть лучше Грузии.

Летом, когда команды играют в еврокубках, когда у игроков прибавляются уверенность, мастерство, они набирают ритм, в котором потом будут играть в квалификации. А сборники в это время смотрели матчи со стороны… А как это решать?

Я помню, в «Астане» в первый год осталось 20 игроков. «Давай этого в аренду отдадим, сборной поможем». Ты же не можешь прийти к тренеру «Астаны» или «Кайрата» и сказать: «Слушай, давай этот будет играть». У него тоже свои задачи, надо еврокубковые задачи решать.

А в итоге и еврокубковые задачи не решили, и у сборной не получилось.

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ГОВОРИЛИ, ЧТО «АСТАНЕ» ПОМОГАЛИ СУДЬИ

— Сейчас, как Вы думаете, нужен ли сборной базовый клуб, где бы все футболисты варились в одном месте и получали бы игровую практику?

— Это один из вариантов, но такого нигде нет в мире. Надо искать что-то другое. Но это хороший вариант. Если бы эту сборную я тренировал и в клубе, играли бы в чемпионате и еврокубках, естественно, это был бы другой разговор.

Но это команда, которой обязательно надо было бы играть в еврокубках. Потому что в КПЛ ритм один, а в еврокубках другой.

Но я думаю, лучше подумать не о базовом клубе, а о других вещах. Первое — это развитие детско-юношеского футбола. Если хороший футболист, какая тренеру в клубе разница, какой у него паспорт?

Я не заметил, чтобы после меня кто-то пришел и убрал Эрича, или Постникова, или Шомко, казахстанцев, которые хорошо играют. Да, известны несправедливые решения, когда местные футболисты играют немного получше, но больше времени доверяется легионерам.

Я думаю, чтобы такого избежать, надо ввести лимит как вариант. Ну и перед футболистами ставить задачи. Все ведь прозрачно на самом деле. Придет лето, наступят еврокубки и будет видно, кто и как работал.

Все эти разговоры — «Астане» судьи помогли, кому-то помешали, «Кайрат» большой клуб. Но приходило лето, начинались еврокубки и становилось все понятно.

Не хочу никого обижать, но было понятно, что подход разный. Результат видно на поле. «Астана» продолжает ровно играть с европейскими командами.

Ты смотришь «Астана» — «Динамо Киев» и думаешь, что «Астана» играет с какой-то маленькой командой. «Астана» просто убила «Динамо Киев».

А «Динамо Киев» даже не один раз, полраза пошли в центр и забили, и выиграли. Были игры, в которых «Астана» не заслуживала поражения. Если бы и другие так играли.

Я не говорю, что надо в плей-офф обязательно, но когда команда максимум доходит до третьего раунда, это плохо для казахстанского футбола.

— Хоть в Казахстане и нет базового клуба сборной, но все равно костяк составляют игроки «Астаны». Когда Вы только обсуждали работу в национальной команде, не было варианта совмещать ее с прежней работой в столичном клубе?

— Я сразу считал, что это не очень комфортно. Потому что тогда были бы разговоры типа «он своих толкает».

— Но об этом все равно так и так говорили.

— Да, так и так говорили. Но следующий тренерский штаб придет, и все равно так же и будет. Они же не могут нарисовать новых футболистов. Может быть, если бы я совмещал работу с «Астаной», я бы больше думал о практике игроков сборной.

Когда я работал в клубе, а в сборной был другой тренерский штаб, мы все равно не забывали о национальной команде.

К примеру, когда мы понимали, что такие игроки, как Щеткин, Малый, даже Мужиков будут получать мало игровой практики в «Астане», мы их сразу отправляли в арену, где они играли бы. Потому что мы думали о сборной тоже.

Ну, это сложный вопрос… Да, у тренера сборной более свободный график, можно было подстраивать клубную работу в определенный период…

Знаете, сначала все равно клубы должны создать инфраструктуру. Когда это будет, сборная сама пойдет. Не может быть так, что ничего нет, только у одного клуба, а сборная станет чемпионом мира.

— Вот Вы говорите, что важны три пункта — атакующая игра, омоложение состава и результат. Получается, не выполнили только последний, так как не выиграли группу Лиги наций.

— И за это я беру на себя ответственность.

— Но Вы могли бы и дальше продолжить работу со сборной?

— Да, я мог бы продолжить. Если бы был клуб, в который я хотел бы поехать, я бы сказал об этом прямо. У нас был такой договор. Если честно, я считаю, что сейчас не надо сильно грузить ребят результатами. Но я уверен, на в следующей Лиге наций Казахстан будет лидером группы.

Нельзя проснуться и сразу взлететь. Сначала надо научиться ходить, потом разгоняться, и потом только полетишь.

Мое мнение такое, что Казахстану надо готовиться к следующей Лиге наций. И я уверен, что сейчас команда немного набрала футбольной уверенности. Нам не хватало каких-то мелочей.

Если бы результат был еще лучше, футболисты раскрылись бы еще больше. Я думаю, в этой квалификации Казахстан наберет хорошие очки. Но верю также, что надо серьезно подумать о задаче на следующую Лигу наций.

— Показалось, что первая игра с Грузией психологически выбила команду. Все-таки настраивались на лучший дебют.

— Нормально было психологически. Люди пришли, футболисты хотели выиграть, вы сами видели, какой ритм был, какая война была. Да, мы проиграли после 60-й минуты, когда ритм чуть-чуть потеряли, футбольной силы не хватило.

Если у Исламхана, лидера казахстанского футбола, два раза — с Грузией и Андоррой — были судороги, значит, это уже другой футбол, нагрузка отличается от КПЛ, требования тоже.

Очень часто футболисты играют одну фазу — или атаку, или оборону. И, например, Исламхан играет в атаке, а в обороне пусть другие разбираются. Но в Европе не так.

Примерно такая же проблема была у Зайнутдинова, когда он пришел. Его сил хватало на 45−50 минут максимум. Такая проблема есть у многих футболистов.

— Как считаете, Грузия по делу заняла первое место в нашей группе?

— Я думаю, да. Да, по игре можно сказать, что мы с ними близко были. А в Астане мы были и получше, но все решило индивидуальное мастерство.

Да, уже перед гостевой игрой все было решено, и мы отпустили некоторых футболистов. Но я думаю, у игроков Грузии и уверенности побольше, потому что они играют в совершенно других чемпионатах.

— Сейчас можете сказать, какие ошибки Вы допустили?

— Когда я хотел играть в футбол ровный и открытый, я знал, что это принесет мне такие результаты. Я не могу допускать много компромиссов с моим футбольным пониманием. Для меня футбол — это ровная игра.

Если бы я играл вторым номером, сто процентов результаты были бы получше. Если бы я вызвал еще пару опытных игроков, от которых отказался, тоже мог бы добиться результата получше. Но я думаю, это было на пользу будущему Казахстана.

— А почему вы отказались от некоторых опытных игроков?

— Одна из причин, по которой я их не вызвал, — молодые, которым нужно теперь играть, не чувствовали бы себя важными и сдулись бы. Но это всего лишь были один-два футболиста, которые не могут так или иначе решить проблему казахстанского футбола.

Я знал, что возможен такой результат, но не боялся. Я за свою репутацию не боюсь.

Через хороший футбол можно добиться хороших результатов. У меня это получилось не только с «Астаной», но и с другими командами. Значит, еще получится.

Есть люди, которые добиваются результата, а люди к ним не ходят, потому что им не нравится тот футбол. Да, когда говорим, что играем первым номером, не надо как ненормальные лететь вперед. Но это все занимает время.

Важно мышление футболистов. Потому что один шаг вперед или в сторону оказывается очень важным на твоей позиции.

Самое тяжелое — обороняться через атаку и завершать атаку. На все это нужно время. А тренерам, конечно, легче научить команду играть от обороны.

ГОВОРИТЬ, ЧТО УХОЖУ С РАДОСТЬЮ, — НЕСЕРЬЕЗНО

— С каким чувством Вы покидаете Казахстан? Есть чувство сожаления?

— Если я скажу, что рад, что покидаю Казахстан, это будет несерьезно. Каждый тренер, когда уходит из команды, в которой у него были хорошие отношения с футболистами, с руководством…

Я хочу сказать спасибо всем людям, с кем работал. У меня были хорошие, профессиональные отношения с футболистами.

Мне жаль покидать команду, которая начала играть в футбол, который мне нравится. Да, оставалось еще несколько проблемных позиций.

И мне жаль, что начали строить, но не успели достроить. Надеюсь, что следующий тренер, которому я желаю удачи, достроит это и добьется результата.

— А Вы знакомы с новым тренером сборной Казахстана?

— Нет. Я знаю его как имя. Он работал со сборной Чехии. Надеюсь, с Казахстаном он добьется того, чего мы не успели.

— Что нужно казахстанскому футболу, чтобы добиваться успеха в будущем?

— Нужны хороший менеджмент, инфраструктура и хорошие тренеры, которые развивают и серьезно работают с футболистами. Тренер должен знать, что хочет сделать, и должен знать, как это сделать. А с инфраструктурой вопрос надо решать быстрее.

Посмотрите на европейский футбол и казахстанский. В Болгарии ситуация лучше. Федерация там сделала поля с подогревом, освещение, начинают стадионы строиться.

— В этом плане «Астана» уступает «Кайрату». Как считаете, в будущем алматинский клуб будет задавать тон?

— Я думаю, такие вложения в инфраструктуру дадут результат. Я смотрю, там часто меняются руководители академии, значит чем-то там руководство недовольно. Это люди, которые работают.

В «Астане» все хорошо у первой команды, потому что есть «Астана Арена», но надо подумать об академии. Опять же, сделаешь хорошую инфраструктуру, но надо думать о том, кто будет менеджером и тренером.

Без инфраструктуры еще можно добиться какого-то результата. А без хорошего тренера и без менеджера, который хорошо управляет клубом, ничего не получится. Плохие тренер и менеджмент могут все испортить.

— На днях 20-летний игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов перешел в «Ростов». Как считаете, он сможет заиграть в российской премьер-лиге у такого тренера, как Карпин?

— У Бахи есть отличный потенциал. Я думаю, ему требовалось еще немного подучиться специально на позиции полузащитника и поднападающего. Качества есть, думаю, и физика у него нормальная. Еще надо чуть хитрости на этой позиции, иначе у него будут проблемы.

Но если он быстро адаптируется к стилю, в который играет «Ростов», он заиграет на уровне российской премьер-лиги. Таких сложностей, чтобы переживать, что он не будет играть, я не вижу.

Многое зависит и от того, сколько будут ему доверять. Потому что он молодой, могут одна-две игры пойти так, а следующая — по-другому.

— Вы сказали, что важен сильный менеджмент. В Казахстане вы сработались с Саяном Хамитжановым, так же как в «Левски» с Наско Сираковым. Возможно ли, что ваш тандем еще возобновится?

— И с Наско Сираковым, и с Саяном Хамижановым мы четыре года работали и добились сумасшедших результатов. И там, и здесь, можно сказать, одни и те же результаты были. Отношения тоже были великолепные, и клубы шли великолепно. Я хочу их поблагодарить.

Не люблю выделять имена, но Саян Хамитжанов и Григорий Бабаян — большие люди. Они меня поддерживали с первого до последнего дня. Они понимали, что я хочу и что нужно команде. Мы разговаривали на одном языке и понимали, как сделать лучше для команды.

Часто, когда ты говоришь директору, что тебе нужен чартер, такая-то гостиница, он думает, что ты беспокоишься о себе. А они мне очень помогли. «Спасибо» — это мало. Надеюсь, что однажды мы с ними продолжим сотрудничество.

Честно, жалею, что они оба ушли из футбола сейчас. Но от футбола нельзя долго держаться в стороне, он как магнит. Надеюсь, мы все быстро вернемся в футбол. Потому что люди, которые понимают футбол, которые доказали, что могут работать в футболе, они нужны футболу.

Часто бывает такая проблема, когда люди думают, что они понимают в футболе и управляют в футболе. Много клубов страдает из-за этого. А людям, которые доказали, что могут работать в футболе, надо больше доверять.

— Вы говорили, что по менталитету казахстанцы близки к жителям Болгарии.

— Если углубиться в историю, мы близки по происхождению. У нас тоже было тенгрианство, например. А в футболе, я думаю, в Казахстане у людей немного больше уважения друг к другу.

Здесь, когда кто-то показывает хороший футбол, другие тоже поддерживают. Не важно, какие цвета, какая команда. «Астану», например, болельщики «Ордабасы» поддерживали, «Актобе» поддерживали. Нет такого — это наше, это ваше. Нет фанатской злости. В Болгарии это проблема.

И этим обеим странам нужно поднимать футбол. И обеим странам надо понимать, что для этого нужно вкладывать деньги. Посмотрите, в Европе строят, покупают.

Раньше трансфер в три-пять миллионов был большим, сейчас трансферы по 200 миллионов, 40 миллионов ничего не стоят, 100 миллионов — средненький футболист.

Да, футбол — это бизнес. Западные клубы делают рекламу, продажи. Когда Роналду перешел в «Ювентус», они только на майках заработали 100 миллионов. Надо двигаться в сторону Европы.

ИЗ «АСТАНЫ» УШЕЛ С ТЯЖЕЛЫМ СЕРДЦЕМ

— Какие у Вас ближайшие планы?

— В футболе нельзя брать длинные паузы. День-два и полечу в Болгарию. Буду встречаться со своим агентом, будем разговаривать. Есть какие-то варианты, но пока нет такого серьезного, чтобы я об этом сказал.

— Писали, что Вы вот-вот возглавите шымкентский «Ордабасы», куда советником ушел президент «Астаны» Саян Хамитжанов. Еще писали о «Левски» и сборной Азербайджана.

— Я читал о многих вариантах. Но скажу честно, в Казахстане мало опций, с которыми я мог бы работать. Два лидерских клуба, с которыми, так сказать, можешь показать свой тренерский профессионализм и внести вклад. Все остальное на данном этапе несерьезно.

Как я говорил, люди любят обсуждать зарплаты. А для меня это не на первом месте. Да, я за свою работу хорошие деньги получаю. Но Шымкент никогда не входил в мои планы. Да, никто не знает, где ты будешь через год, пять, десять. Но на данном этапе это не тот вариант, как и сборная Азербайджана.

Да, меня всегда ждут в Болгарии. Я много лет играл за «Левски», был капитаном команды, много раз как футболист выигрывал там чемпионство и Кубок, как тренер там многих успехов добился — в Лиге чемпионов играли, в четвертьфинале Кубка УЕФА, это были большие победы.

Болельщики там меня уважают, и там всегда оказывают на меня давление по поводу возвращения, когда я без работы. Но я думаю, клуб еще не готов к моему возвращению.

Когда мы ушли десять лет назад, тоже поставили там основу, клуб начал развиваться, деньги там есть, но нужно еще многое изменить до нашего возвращения.

Но это мой клуб. Как только я остаюсь без работы, меня там ждут. Болельщики ждут, что я приду и сотворю чудеса, потому что мы один раз это сделали. Там даже лучше были результаты, чем в «Астане».

— То есть пока в Казахстане себя не видите?

— Зачем? Я в Казахстане хорошо поработал. Я ушел из «Астаны» с тяжелым сердцем. Маленький клуб, который никто не знал, мы поставили на футбольную карту Европы. В ТОП-50 команда.

Сейчас, может, никто не оценит, потому что люди привыкли к успехам «Астаны». Надо этот уровень удержать. Потому что будет жалко. Очень легко что-то сломать.

Это был такой объем работы, который провели руководители, тренерский штаб, футболисты, сотрудники. Футболистам тоже хочу сказать спасибо. Потому что они большие профессионалы, хорошие люди. У меня ни с кем из них не было проблем, потому что они знали, что если я их ругаю, это на их же благо.

Когда результат становится лучше, футболист понимает, что это было ради него. Если закрывать глаза, а футболист делает что хочет, от этого никто не выиграет.

У меня главное требование — дисциплина. И в раздевалке, и на поле, и в игре, и на встречах с журналистами, и с коллегами, на людях.

— Как думаете, почему в Астане Вам дали прозвище Boss?

— Не знаю, почему выбрали такое прозвище, кто и как. Но я очень рад, что своей работой завоевал прозвище Boss.

Я всегда говорю — я жесткий, но я и справедливый. Я никогда не был несправедлив. У меня никогда не было других интересов, помимо моей команды и футболистов. Никогда и никого не ругал и не наказывал без причины.

Думаю, футболисты понимали, что между жесткостью и дисциплиной лежат справедливость и честность. Даже когда они выигрывали, но плохо играли, я их ругал. Когда они это поняли, было легко работать.

Первые десять дней, и футболисты понимают, какой тренер им попался — серьезный или не очень, готов ли он работать или будет закрывать глаза.

— В «Астане» Вы удивляли иногда своими жесткими решениями. Например, после того как Кабананга пожаловался на усталость после игры в сборной, Вы не выпускали его на поле, в том числе в еврокубках. Однажды Эрич, будучи основным вратарем команды, почему-то просидел в запасе несколько месяцев. У Вас был авторитарный режим?

— У меня все просто. В первый день, когда я пришел в команду, я посмотрел статистику и сказал: «В нашей команде нет Месси, нет Роналду». Почему? Потому что нет футболиста, который каждый матч забивает по два гола.

Если бы был такой футболист, я бы всю игру на нем построил, всю тактику. А раз нет, все работаем одинаково.

Кабананга играл за сборную Конго и через два-три дня говорит мне, что устал. Если устал, зачем тебе играть? Тебе «Астана» платит деньги, значит ты должен играть за команду. Я его не только с одной игры убрал, я его и с Лиги Европы убрал. Когда он начал работать как надо, потренировался, он вернулся.

Когда не играл Эрич, это не было наказанием. Я думаю, тот период помог ему стать еще лучше. Мы подсказали ему вещи, которые улучшили его игру. Я думаю, сейчас он стал на голову сильнее. Это не было наказание за плохую дисциплину или что-то еще.

— Говорили, что он как-то вмешался в Ваши от ношения с Неманьей Максимовичем, и это Вам не понравилось.

— Там были какие-то тактические вещи, которые касались игры. Сейчас Эрич делает больше, чем делает обычный вратарь в команде. Раньше он делал свою работу. Отлично делал свою работу. Сейчас он делает больше. Он стал ТОП.

Сейчас, даже когда не его работа, он часто спасает команду. Чисто вратарскую работу многие могут проделать. Но когда ты делаешь больше, ты становишься лидером, становишься капитаном команды, попадаешь в сборную.

Эричу можно играть спокойно еще много лет. Потому что он уже не просто вратарь. И вот тогда для него был такой нужный период. Эрич — интеллигентный человек, умный человек. Он несколько месяцев работал, понял, чего от него хотели, и он сделал это.

— Вы как-то сказали, что один игрок сборной не будет играть, пока не извинится перед общественностью. Все гадали, что это за футболист. Раз Вы покинули команду, можете теперь назвать его имя?

— Скажу, что в мой период он не был в сборной. Ни разу. Даже не вызывался в расширенный список. У парня еще есть годы, чтобы поиграть в футбол. Если ему интересно, он поймет.

Относиться к сборной, да и вообще к футболу, надо профессионально. Я не люблю что-то между. Или ты профессионал, или лучше уходи.

— Когда в «Астане» был назначен исполняющим обязанности главного тренера Григорий Бабаян, говорили, что Вы находились в раздевалке во время важных матчей. Было такое?

— Нет. Когда я ушел, я сказал и Хамитжанову, и Джаксыбекову, что Грише можно спокойно доверить «Астану». Мы проработали вместе, и я не переживал за «Астану».

Да, Гриша сказал, что будет работать по моей системе, одного моего помощника он взял себе. Но когда у нас четыре года шел рост, не было больших провалов, это нормально, что он продолжил эту работу. Если ты это сломаешь, кто это будет поднимать?

Ничего странного в том, что Гриша продолжил работать в том же ключе. Он показал, что наша работа вместе дала результат. Думаю, когда-нибудь мы с Гришей еще поработаем.

— А кого-нибудь из футболистов Вы бы взяли к себе в новый клуб?

— Если честно, многих бы взял. Знаете почему? Потому что я не думаю, что поеду в «Реал Мадрид». В клубы, где я буду работать, из сборной Казахстана или из «Астаны», мы же говорим и о легионерах астанчан тоже, я любого могу забрать. Если он играл в «Астане», он может играть в Европе.

— То есть можно ожидать, что кто-то покинет КПЛ вслед за Вами?

— Можно ожидать. Если бы какой-то футболист мне не нравился, он бы у меня не играл. Все игроки были хорошие. Если они так играли в Европе, что еще нужно говорить? Рост же виден.

Вы посмотрите — два игрока из «Астаны» напрямую ушли в Ла Лигу. «Тулуза» хотела Роджера Каньяса. Кабанангу продали. Когда раньше Казахстан продавал игроков в Ла Лигу? Значит, о какой-то проделанной работе все же можно говорить.

В Европе не смотрят только на индивидуальные качества. Там смотрят на дисциплину, организацию игры. Если нет дисциплины, такой игрок не нужен. И «Астана» вызвала интерес. Семь-восемь игроков хотели купить. Кто-то ушел, кого-то не захотели продать, у кого-то закончились контракты.

Любой игрок «Астаны» может играть в любом среднеевропейском клубе. Например, Абзал Бейсебеков уезжал в Польшу. Когда я пришел, он только вернулся. Сейчас, если Абзал уедет в Польшу, он будет играть там.

— Когда Вы расторгли контракт со сборной, не было сожаления, что из-за этой должности ушли из «Астаны», с которой могли бы продолжать добиваться успехов?

— Если честно, я очень много жалел и жалею, что ушел из «Астаны». В тот период мы играли в 1/16-й Лиги Европы, я хотел потом опять попробовать пробиться дальше в Лиге чемпионов. Потому что был потенциал.

Тогда, даже несмотря на уход Кабананги из команды, мы со «Спортингом» играли ровно. Просто там были одна-две индивидуальные ошибки. Но команда показала ровный футбол.

Я не хотел уходить из «Астаны». Я чувствовал себя там комфортно, команда хорошо была организована. Без разницы, что мы играли несколько лет 13−14-ю игроками в обойме. Был финансовый фэйрплэй, не могли игроков покупать.

После моего ухода пришли четыре-пять игроков, я тоже хотел это усиление. Я думаю, после последней пресс-конференции вы и сами видели, что я хотел остаться.

Я и руководство попросил дать отработать мне игру со «Спортингом», потому что это мое место, которое я люблю. Я думал, летом опять удачно стартуем в Лиге чемпионов, это была моя мечта.

— А как Вы относитесь к тому, что в «Астану» вернулся Роман Григорчук? Что за ситуация, когда тренер ушел посреди сезона якобы по личным обстоятельствам, а потом спустя полгода вернулся. Вы такое видели когда-нибудь?

— Немного странная ситуация. Но решение принято, и мы ничего не можем с этим сделать. Надеюсь, этот тренер сделал свои выводы, если что-то у него было не так, он сейчас исправит, и команда будет еще сильнее. Она на подъеме, она идет.

— Какой у Вас прогноз на предстоящий сезон КПЛ, учитывая уже совершенные трансферы?

— Думаю, этот сезон будет поинтереснее. «Ордабасы» тремя-четырьмя казахстанскими игроками усилился, «Тобол» тоже сильнее становится, «Иртыш» тоже сто процентов поднимется.

Я думаю, «Кайсар» будет на приличном уровне. И плюс два основные клуба — «Астана» и «Кайрат». Борьба будет до конца.

На старте у «Астаны» всегда преимущество. У «Астаны» одна проблема только — это уход Ласло Кляйнхайслера. Уход других — не проблема.

Да, если новый тренер, начнет менять игроков, менять стиль, может, когда-то отберут чемпионство. Но на старте у «Астаны» всегда преимущество.