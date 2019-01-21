Веа и Клинсманн в одной сборной? В современном мире все возможно!

Источник: AP 2019

Веа снова забивает! Клинсманн отражает пенальти, Симеоне пачками отгружает голы, а Кьеза стоит 35 миллионов евро. Нет, это не альтернативная реальность — это новое поколение футбольных династий.

Обычно, когда речь заходит о спорте в общем и о футболе в частности, говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Примеров огромное множество. Но в последние пару лет этот псевдозакон все чаще дает сбои, и мы вынуждены вспоминать старую пословицу: яблоко от яблони недалеко падает.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Тимоти Веа

1 игра, 21 минута на поле и 1 гол — эта замечательная статистика принадлежит американцу Тимоти Веа — нападающему шотландского «Селтика» и сборной США. Правда, его трансфер принадлежит не «кельтам», а французскому «ПСЖ». Оценивается, игрок в 5 млн евро. Он — обычный перспективный 18-летний парнишка. Вряд ли на него вообще обратили бы внимание мировые СМИ, если бы не один момент… Он — сын легендарного Джорджа Веа — первого и пока единственного африканца, когда-либо получавшего «Золотой мяч» лучшему футболисту планеты. А еще Джордж Веа — президент Либерии. А сын у него — американец, потому что родился в Нью-Йорке. Такое бывает. Тем более флаги двух стран очень похожи.

Лерой Сане

Другая наша история начинается 26 февраля 1961 года, когда в городе Дакар в семье сенегальского дипломата по фамилии Сане появляется первенец, которому дают имя Сулейман.

Мальчику едва исполняется четыре года, когда родители по службе переезжают жить во Францию. Поначалу отец сквозь пальцы смотрит на увлечение сына футболом, но когда встает выбор между образованием и профессиональной карьерой игрока, в семье вспыхивает настоящая война.

Побеждает сын, который начинает играть сначала в команде «Бланьяк», затем в «Тулузе», а потом перебирается «Витри-Сюр-Сен» и дебютирует во взрослой команде «Вири-Шатийон».

В 1982 году Сулеймана призывают на службу во французскую армию. Как перспективного спортсмена, его должны распределить в воинскую часть неподалеку от дома, но на летних каникулах происходит неразбериха, родители не успевают отправить необходимые документы, и Сулейман уезжает в Германию, где по ходу службы продолжает играть в футбол за команду региональной лиги «Донауэшинген», с которой позже подписывает профессиональный контракт.

Там выходца из Сенегала замечают скауты нескольких клубов Бундеслиги. Расторопнее остальных оказывается «Фрайбург», за который Сулейман с 1985 по 1988 год забьет 56 мячей в 106 матчах. В это же время он начинает играть за сборную Сенегала, за которую проведет 55 встреч. Позже он не совсем удачно переберется в «Нюрнберг», а потом сбежит в «Ваттеншайд», где станет лучшим бомбардиром в истории клуба в Бундеслиге. В эту команду он будет возвращаться еще дважды. В последний раз — в 2009 году в качестве играющего тренера.

Он попробует себя на посту наставника ставшего родным немецкого клуба, а также сборной Занзибара, но не очень удачно. В итоге Сулейман уйдет в агенты. Тогда никто и подумать не мог, что главным его клиентом станет сын по имени Лерой, родившийся в 1996 году в немецком городе Эссен. Сегодня Лерой Сане — звезда английского «Манчестер Сити» и сборной Германии, бронзовый призер чемпионата Европы и победитель Кубка Конфедераций 2017 года в России. В 2016 году «горожане» приобрели его за 50 миллионов евро, а сейчас его примерная стоимость уже составляет 100 миллионов. 11 января 2019 года Сане исполнилось всего 23 года.

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Федерико Кьеза

12 мая 1999 года, Москва. На стадионе «Лужники» идет финал Кубка УЕФА. Между собой играют французский «Марсель» и итальянская «Парма». Молодые и борзые итальянцы разрывают в клочья оборону французов. На 55-й минуте счет становится разгромным — 3:0 в пользу «Пармы». Ворота на замке держит Джанлуиджи Буффон, а третий гол на свой счет записывает Энрико Кьеза.

Тогда именно Энрико, а не Эрнан Креспо, станет лучшим бомбардиром Кубка УЕФА. Тогда же Кьеза становится рекордсменом клуба по голам в еврокубках, навсегда вписывая свое имя в историю. Больше на такую высоту «Парма» не вернется. Летом нападающего за немалые по тому времени 10,7 миллионов евро покупает «Фиорентина», для которой Кьеза станет настоящей легендой. Дело даже не в количестве голов. Энрико окажется одним из очень немногих топ-игроков, которые останутся в клубе, когда в 2001 году его накроет кризис.

Несмотря на свою преданность, даже Кьеза вынужден искать себе новое место работы, когда в 2002 году клуб признается банкротом, лишается профессионального статуса, а все футболисты разбегаются в статусе свободных агентов. Дальше в карьере Энрико были «Лацио», «Сиена» и затрапезный «Фильине», в котором после окончания карьеры Кьеза остался работать тренером. С 2013 года Энрико работает в системе родной для него «Сампдории».

25 октября 1997 года в семье Энрико появился сын, которого назвали Федерико. Малыш решил пойти по стопам отца и стать футболистом. В 2007 году он начинает выступать за детские команды «Фиорентины» и к 2016 году добирается до основного состава, прекрасно показывая себя на сборах.

Дебют Федерико выпадает на матч против «Ювентуса» — заклятого врага «фиалок».

Меньше чем за год Федерико становится игроком основного состава, а в этом сезоне в 18 матчах забивает 4 мяча и отдает 4 голевые передачи. Он уже играет в молодежной сборной Италии и, судя по всему, станет частью новой «скуадры адзурры», строительство которой начнется после того, как итальянцы впервые с 1958 года не отобрались на чемпионат мира. За два года трансферная стоимость Федерико выросла с 500 тысяч евро до 50 миллионов. И это только начало.

Читайте также Симеоне: Сын никогда не будет играть в моей команде

Джованни Симеоне

В далеком 1955 году в аргентинском клубе «Велес Сарсфилд» начинал свои выступления защитник Кармело Симеоне. Это был невысокий и смуглый паренек, похожий на коренных жителей этой части Южной Америки. Из-за своей внешности он получил прозвище Эль Чоло, что в переводе значит «индеец». Кармело провел в клубе семь лет и стал одним из знаковых персонажей в истории команды.

Не удивительно, что его вспомнили, когда в «Велесе» более чем через 30 лет начал свои выступления футболист с той же фамилией — Диего Симеоне. Он не был похож на индейца и не был родственником Кармело, но из-за фамилии этого опорного полузащитника прозвали так же — Эль Чоло.

В последствии Диего перебрался в Европу, стал одним из лучших опорников планеты, провел более 100 матчей за сборную Аргентины, поиграл в «Севилье», «Атлетико», «Интере» и «Лацио», а теперь считается одним из лучших действующих тренеров, выиграв с «Атлетико» чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу и Суперкубок Европы и два раза выведя клуб в финал Лиги чемпионов. Два года подряд Диего признавался лучшим тренером Испании — это при почти полной гегемонии «Реала» и «Барселоны».

Несмотря на все достижения отца, его сын по имени Джованни, родившийся в июне 1995 года, решил пойти своим путем.

Он начинал карьеру в аргентинском «Ривер Плейте», с которым выиграл Кубок Южной Америки и Кубок Либертадорес. Уже тогда Джованни стал одним из лидеров молодежной сборной Аргентины, с которой выиграл чемпионат Южной Америки в 2015 году, став лучшим бомбардиром турнира. В 9 матчах нападающий забил 9 голов. Летом 2016 года Джованни за 5,1 миллиона евро переехал в итальянскую «Дженоа», а годом позже за 15 миллионов перебрался в «Фиорентину». Его трансферная стоимость продолжает расти и уже дошла до 23 млн евро, а болельщики уже называют паренька Чолито — маленьким Эль Чоло.

Читайте также Клинсман — основной кандидат на пост главного тренера сборной Японии

Джонатан Клинсманн

Вряд ли стоит долго расписывать карьеру известного, почти легендарного, немецкого нападающего, а теперь и тренера Юргена Клинсманна. Важно лишь знать, что в 1997 году он играл за два европейских клуба, немецкую «Баварию», с которой стал чемпионом страны впервые в жизни на закате своей карьеры, а также в итальянской «Сампдории».

Это важно, потому что как раз в 1997 году, 8 апреля, перед тем, как Юрген поднял над головой чемпионский кубок, в американском городке Ньюпорт-Бич штата Калифорния на свет появился мальчик по имени Джонатан и по фамилии Клинсманн — сын известного футболиста.

Как такое возможно? Все просто. Юрген всегда был любителем попутешествовать и всем сердцем обожал Америку. Там же он нашел себе супругу — модель Дебби Чин. Не удивительно, что Дебби решила не покидать родину ради завершающего свою карьеру мужа. Несколько лет Юргену приходилось жить на две страны, но в 1998 году он окончательно перебрался в США, вернувшись в Европу лишь ради поста главного тренера сборной Германии. В 2008 году он возглавлял мюнхенскую «Баварию», а с 2011 по 2016 год тренировал национальную команду США.

В семье отца-тренера у маленького Джонатана практически не было выбора. Единственное, чем он отличается от своего папаши — амплуа. Такое бывает достаточно редко, но сын нападающего решил встать в ворота. Он уже успел поиграть в юношеской и молодежной сборных США, с которыми выиграл молодежный чемпионат КОНКАКАФ, став лучшим вратарем турнира, и вышел в четвертьфинал чемпионата мира.

Летом 2017 года Джонатан Клинсманн, американец по паспорту, вернулся к себе на историческую родину. Он подписал долгосрочный контракт с берлинской «Гертой». В составе немецкого куба в еврокубках номинально третий голкипер дебютировал в матче Лиги Европы в начале декабря.

В концовке поединка против шведского «Эстерсунда» Джонатан отбил 11метровый удар, сохранив для «Герты» ничейный результат. При определенных условиях он моет сыграть с сыном Джорджа Веа в одной национальной сборной.