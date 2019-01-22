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22:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты уступили Финляндии в розыгрыше Кубка развития

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) потерпели первое поражение в розыгрыше Кубка развития, который проходит в минском футбольном манеже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во втором туре соревнований предварительной группы А белорусы уступили финнам с минимальным счетом 0:1, пропустив мяч на 6-й минуте игры. На старте турнира подопечные Михаила Мархеля разгромили сверстников из Таджикистана со счетом 5:0. В заключительный день первого этапа 24 января белорусским футболистам предстоит встретиться с бельгийцами, которые сегодня сыграли вничью с таджиками — 1:1. Турнирное положение после двух туров: Бельгия — 4 очка, Беларусь — 3, Финляндия — 3, Таджикистан — 1.

Результаты сегодняшних игр в других группах:

В — Исландия — Молдова — 1:0.

С — Болгария — Литва — 1:1, Украина — Словакия — 0:2.

Три победителя групп, а также лучшая команда из занявших вторые места 26 января сыграют в полуфиналах. В заключительный день турнира 28 января состоятся решающий поединок за главный приз, матч за 3-е место, а также встречи за 5−12-е итоговые позиции.

В прошлые годы белорусские футболисты дважды становились победителями этих соревнований (2006, 2007). Больше всех трофеев у россиян — 5 (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). На предыдущем турнире триумфаторами стали юные футболисты Украины, у которых теперь 4 виктории (2009, 2012, 2016, 2018).

Турнир юных футболистов в белорусской столице проводится АБФФ при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Мингорисполкома.

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