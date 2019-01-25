Команды Катара и Японии узнали соперников по групповому этапу Кубка Америки по футболу

Источник: AP 2019

Команда Катара, которая станет хозяйкой чемпионата мира 2022 года, попала в группу B, где встретится со сборными Аргентины, Колумбии и Парагвая. Японские футболисты начнут борьбу за титул в группе C. Их соперниками станут команды Уругвая, Эквадора и Чили. В группе А сыграют сборные Бразилии, Боливии, Венесуэлы и Перу.

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Практика приглашения сборных, не принадлежащих к Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), началась в 1993 году. Тогда турнир посетили команды Мексики и США. Японская сборная участвовала в розыгрыше Кубка Америки в 1999 году, не сумев выйти из группы. Футболисты из Катара стали девятой приглашенной командой за всю историю турнира — ранее здесь выступали сборные Мексики (10 участий), Коста- Рики (5), США (4), Ямайки (2), Гондураса (1), Панамы (1), Японии (1) и Гаити (1).