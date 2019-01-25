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11:17 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты вышли в полуфинал Кубка развития

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) одержали вторую победу в розыгрыше Кубка развития и вышли в полуфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном туре соревнований предварительной группы А белорусы переиграли команду Бельгии со счетом 3:1. Хозяева пропустили гол на 4-й минуте игры, но затем сумели переломить ход поединка и трижды поразили ворота соперников.

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На старте турнира подопечные Михаила Мархеля разгромили сверстников из Таджикистана — 5:0, а затем уступили финнам 0:1. В другом поединке 3-го тура таджики взяли верх над финской командой с результатом 2:0. Итоговое положение: Беларусь — 6 очков, Бельгия — 4, Таджикистан — 4, Финляндия — 3.

Результаты последних игр в других группах:

В — Грузия — Молдова — 2:0, Израиль — Исландия — 1:1. Итоговое положение: Грузия — 6, Израиль — 4, Исландия — 4, Молдова — 3.

С — Литва — Украина — 1:1, Словакия — Болгария — 4:0. Итоговое положение: Словакия — 9, Болгария — 4, Литва — 2, Украина — 1.

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В полуфиналах 26 января сыграют: Беларусь — Грузия, Словакия — Израиль. В заключительный день турнира, 28 января, состоятся решающий поединок за главный приз и матч за 3-е место.

В прошлые годы белорусские футболисты дважды становились победителями этих соревнований (2006, 2007). Больше всех трофеев у россиян — пять (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). На предыдущем турнире триумфаторами стали юные футболисты Украины, у которых теперь четыре виктории (2009, 2012, 2016, 2018).

Турнир юных футболистов в белорусской столице проводится АБФФ при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Мингорисполкома.

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