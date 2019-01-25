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08:51 (мск), источник: ТАСС

Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу

ТАСС, 25 января. Итальянский специалист Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Источник: AP 2019

В четверг команда Китая в четвертьфинале Кубка Азии проиграла сборной Ирана со счетом 0:3.

«Этим матчем заканчивается мой контракт с командой Китая, — заявил 70-летний Липпи. — Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны, как Китай. Я старался изо всех сил, команда стала сильнее. Я хочу поблагодарить всех за поддержку».

Липпи возглавлял национальную команду Китая с 2016 года.

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