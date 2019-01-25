Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу
ТАСС, 25 января. Итальянский специалист Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 25 января. Итальянский специалист Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу. Об этом сообщает
В четверг команда Китая в четвертьфинале Кубка Азии проиграла сборной Ирана со счетом 0:3.
«Этим матчем заканчивается мой контракт с командой Китая, — заявил 70-летний Липпи. — Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны, как Китай. Я старался изо всех сил, команда стала сильнее. Я хочу поблагодарить всех за поддержку».
Липпи возглавлял национальную команду Китая с 2016 года.