Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу

«Этим матчем заканчивается мой контракт с командой Китая, — заявил 70-летний Липпи. — Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны, как Китай. Я старался изо всех сил, команда стала сильнее. Я хочу поблагодарить всех за поддержку».