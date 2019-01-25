Лионель Скалони: У меня хорошее предчувствие насчет возвращения Месси в сборную
В Аргентине форварда ждут в сборной на Кубке Америки.
В Аргентине форварда ждут в сборной на Кубке Америки.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возвращении форварда «Барселоны» Лионеля Месси в национальную команду.
«Мы поговорим с Лео перед тем, как объявить состав в марте, — приводит Goal.com слова Скалони. — Когда придет правильное время, мы все обсудим. Надеюсь, он будет в команде, но больше всего мы хотим, чтобы он был счастливым. У меня хорошее предчувствие».
Напомним, в четверг в
Аргентина попала в группу B и сыграет с Колумбией (15 июня, Сальвадор), Парагваем (19 июня, Белу-Оризонти) и Катаром (23 июня, Порту-Алегри).
Месси не провел ни одного матча за сборную Аргентины после чемпионата мира в России.
Добавим, что в марте Аргентина проведет товарищеский матч с Венесуэлой на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.