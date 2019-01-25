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17:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Месси намерен вернутся в сборную Аргентины по футболу в марте

ТАСС, 25 января. Нападающий испанской «Барселоны» аргентинец Лионель Месси может сыграть за сборную Аргентины по футболу в товарищеском матче с командой Венесуэлы 22 марта. Об этом сообщает портал Goal.

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Источник: AP 2019

Ранее сообщалось, что Месси обсудил c президентом Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией возможность своего возвращения в сборную страны. Их встреча прошла во время ответного матча Кубка Либертадорес, проходившем в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» между аргентинскими «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» (1:3).

После чемпионата мира — 2018 Месси взял паузу в выступлениях за национальную команду по крайней мере до конца 2018 года. На мировом первенстве в России сборная Аргентины дошла до стадии 1/8 финала, где уступила будущим победителям турнира французам (3:4). Месси второй раз прерывает карьеру в национальной команде — небольшой перерыв аргентинец делал в 2016 году после поражения в финале Кубка Америки от команды Чили. Всего нападающий сыграл 128 матчей в составе сборной, в которых забил 65 мячей.

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