Катар вышел в полуфинал Кубка Азии, обыграв Южную Корею

Сборная Катара вышла в полуфинал Кубка Азии, а Южная Корея покинула турнир. За выход в финал катарские футболисты будут сражаться с победителем матча ОАЭ — Австралия, который состоится сегодня, 25 января, и начнётся в 19:00 мск.