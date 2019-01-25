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19:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Катар вышел в полуфинал Кубка Азии, обыграв Южную Корею

В Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Шейх Зайед» состоялся матч ¼ финала Кубка Азии между национальными командами Катара и Южной Кореи.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу катарских футболистов.

Автором победного гола стал полузащитник Абдулазиз Хатем. 28-летний игрок отличился на 78-й минуте после передачи нападающего Акрама Афифа.

Сборная Катара вышла в полуфинал Кубка Азии, а Южная Корея покинула турнир. За выход в финал катарские футболисты будут сражаться с победителем матча ОАЭ — Австралия, который состоится сегодня, 25 января, и начнётся в 19:00 мск.

Напомним, ранее в ½ финала турнира вышли национальные команды Ирана и Японии.

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