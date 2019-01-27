Футболисты Беларуси и Израиля вышли в финал Кубка развития

В полуфинальном поединке со сверстниками из Грузии белорусы выиграли с крупным счетом 3:0, забив все голы во втором тайме.

Соперником подопечных Михаила Мархеля по финальному матчу 28 января будет команда Израиля, которая в полуфинале одолела Словакию в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0).

В прошлые годы белорусские футболисты дважды становились победителями этих соревнований (2006, 2007). Больше всех трофеев у россиян — пять (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). На предыдущем турнире триумфаторами стали юные футболисты Украины, у которых теперь четыре виктории (2009, 2012, 2016, 2018).