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14:44 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты Беларуси и Израиля вышли в финал Кубка развития

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) вышли в финал розыгрыша Кубка развития-2019, который проходит в минском футбольном манеже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В полуфинальном поединке со сверстниками из Грузии белорусы выиграли с крупным счетом 3:0, забив все голы во втором тайме.

Соперником подопечных Михаила Мархеля по финальному матчу 28 января будет команда Израиля, которая в полуфинале одолела Словакию в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0).

В прошлые годы белорусские футболисты дважды становились победителями этих соревнований (2006, 2007). Больше всех трофеев у россиян — пять (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). На предыдущем турнире триумфаторами стали юные футболисты Украины, у которых теперь четыре виктории (2009, 2012, 2016, 2018).

Турнир юных футболистов в белорусской столице проводится АБФФ при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Мингорисполкома.

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