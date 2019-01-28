Бывший тренер «Тобола» получил предложение возглавить сборную Литвы
Польский тренер Марек Зуб получил предложение возглавить сборную Литвы. Об этом сообщает Futbolas.lt.
Польский тренер Марек Зуб получил предложение возглавить сборную Литвы. Об этом сообщает Futbolas.lt.
C 2012 по 2014 год Зуб тренировал вильнюсский «Жальгирис», который под его руководством дважды выигрывал чемпионат и Кубок. По итогам сезона-2014 поляк признавался лучшим тренером Литвы.
Последним клубом 54-летнего Зуба был «Тобол», который он возглавлял с августа по декабрь 2018 года. Костанайский клуб под руководством поляка стал бронзовым призером КПЛ, но после сезона его сменил россиянин Владимир Газзаев.
В ближайшее время Федерация футбола Литвы проведет переговоры с Зубом. На поляка обратили внимание после отказа местных специалистов.
С января 2016 по декабрь 2018 года сборную Литвы возглавлял Эдгарас Янкаусас, но 43-летний специалист покинул команду после шести поражений в шести матчах и вылета в дивизион D Лиги наций.
В отборочном цикле Евро-2020 литовцы сыграют в группе B с Португалией, Украиной, Сербией и Люксембургом.