Бывший тренер «Тобола» получил предложение возглавить сборную Литвы

C 2012 по 2014 год Зуб тренировал вильнюсский «Жальгирис», который под его руководством дважды выигрывал чемпионат и Кубок. По итогам сезона-2014 поляк признавался лучшим тренером Литвы.

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Последним клубом 54-летнего Зуба был «Тобол», который он возглавлял с августа по декабрь 2018 года. Костанайский клуб под руководством поляка стал бронзовым призером КПЛ, но после сезона его сменил россиянин Владимир Газзаев.

В ближайшее время Федерация футбола Литвы проведет переговоры с Зубом. На поляка обратили внимание после отказа местных специалистов.

С января 2016 по декабрь 2018 года сборную Литвы возглавлял Эдгарас Янкаусас, но 43-летний специалист покинул команду после шести поражений в шести матчах и вылета в дивизион D Лиги наций.