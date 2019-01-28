Экс-тренер «Астаны» возглавил молодежную сборную Казахстана

Как футболист Москаленко выступал на позиции защитника. Карьеру он начинал в родном «Булате» из Темиртау, а затем играл за «Восток», «Женис», «Шахтер», «Алма-Ату», и «Кайсар».

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В 2011 году в возрасте 35 лет Москаленко стал главным тренером «Булата», где отработал четыре сезона. Затем входил в штаб «Кайсара», а в январе 2018 года возглавил «Экибастуз», но в марте стал ассистентом Григория Бабаяна в «Астане».