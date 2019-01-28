Экс-тренер «Астаны» возглавил молодежную сборную Казахстана
Старшим тренером молодежной сборной Казахстана назначен Александр Москаленко, сообщает официальный сайт КФФ.
Старшим тренером молодежной сборной Казахстана назначен Александр Москаленко, сообщает официальный сайт КФФ.
Как футболист Москаленко выступал на позиции защитника. Карьеру он начинал в родном «Булате» из Темиртау, а затем играл за «Восток», «Женис», «Шахтер», «Алма-Ату», и «Кайсар».
В 2011 году в возрасте 35 лет Москаленко стал главным тренером «Булата», где отработал четыре сезона. Затем входил в штаб «Кайсара», а в январе 2018 года возглавил «Экибастуз», но в марте стал ассистентом Григория Бабаяна в «Астане».
Помогать Москаленко в молодежной сборной Казахстана будет 36-летний Кайрат Нурдаулетов, который с 2016 года работал в национальной команде. Как футболист он играл за «Кайрат», «ЦСКА-Кайрат», «Есиль-Богатырь», «Иртыш», «Тобол», «Астану» и «Кайсар». С 2003 по 2013 год Нурдаулетов забил пять голов в 35 матчах за сборную и несколько лет был ее капитаном.