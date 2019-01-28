Кубок африканских наций по футболу перенесен на неделю из-за Рамадана

Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет с 21 июня по 19 июля, а не с 15 июня по 13 июля, как было запланировано.

«Африканская конфедерация футбола официально сообщила нам о переносе», — заявил AFP представитель оргкомитета турнира.

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С соответствующей просьбой обратились футбольные федерации некоторых стран Северной Африки. Они попросили передвинуть сроки проведения турнира, чтобы у футболистов было больше времени для восстановления после священного для мусульман поста, который в 2019 году продлится с 5 мая до 3 июня.

В 2017 году было принято решение о том, что Кубок африканских наций будет проходить летом, а не в январе, тогда же количество команд было увеличено с 16 до 24 команд.