Кубок африканских наций по футболу перенесен на неделю из-за Рамадана
ТАСС, 28 января. Африканская конфедерация футбола (CAF) приняла решение перенести сроки проведения Кубка африканских наций — 2019
ТАСС, 28 января. Африканская конфедерация футбола (CAF) приняла решение перенести сроки проведения Кубка африканских наций — 2019
Турнир пройдет с 21 июня по 19 июля, а не с 15 июня по 13 июля, как было запланировано.
«Африканская конфедерация футбола официально сообщила нам о переносе», — заявил AFP представитель оргкомитета турнира.
С соответствующей просьбой обратились футбольные федерации некоторых стран Северной Африки. Они попросили передвинуть сроки проведения турнира, чтобы у футболистов было больше времени для восстановления после священного для мусульман поста, который в 2019 году продлится с 5 мая до 3 июня.
В 2017 году было принято решение о том, что Кубок африканских наций будет проходить летом, а не в январе, тогда же количество команд было увеличено с 16 до 24 команд.
В 2019 году турнир пройдет в Египте. Действующим победителем является команда Камеруна.