Белорусские футболисты выиграли Кубок развития — 2019

В решающем поединке за главный приз 15-го по счету турнира подопечные Михаила Мархеля встречались со сверстниками из Израиля и победили с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол на 60-й минуте игры забил Макар Лицкевич. Его товарищ по команде Руслан Лисакович был признан лучшим игроком Кубка развития — 2019. Призы лауреатам соревнований вручил председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергей Румас.

На этом турнире Беларусь представляла команда, составленная из игроков не старше 2002 года рождения. Прошлой осенью они пробились в элитный раунд отборочного турнира юношеского чемпионата Европы — 2019. В марте белорусам предстоит соперничать с командами Германии, Исландии и Словении за выход в финальную стадию континентального первенства.

В матче за 3-е место сборная Словакии выиграла у Грузии со счетом 2:0.

В прошлые годы белорусские футболисты дважды становились победителями этих соревнований (2006, 2007). Больше всех трофеев у россиян — пять (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). На предыдущем турнире триумфаторами стали юные футболисты Украины, у которых четыре виктории (2009, 2012, 2016, 2018).