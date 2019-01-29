Бывший казахстанский футболист покинул российский клуб ради работы в юношеской сборной РК

С 2011 года Фамильцев работал тренером в структуре «Томи», за которую как футболист выступал с 2002-го по 2005-й. Карьеру игрока уроженец Павлодара начинал в родном «Иртыше», после чего защитник выступал в России за нижегородский «Локомотив», московское «Торпедо», «Мостовик-Приморье» и «Сахалин», а на родине — за «Аксесс-Голден Грейн», «Тобол» и «Актобе».

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С 1997 по 2006 год Фамильцев играл за сборную Казахстана, за которую забил один гол в 35 матчах.

В ноябре 43-летний Фамильцев сдавал экзамены на тренерскую категорию А в Астане и тогда же зашел разговор о возможном назначении в юношескую сборную, а теперь ему пришло конкретное предложение.

«Для меня это очень интересное и лестное предложение. Это новый вызов, это самостоятельная работа в качестве главного тренера, о чем мечтает каждый наставник. Но я уезжаю с чувством глубокой признательности к томскому клубу, за который играл и который дал мне возможность испытать себя на тренерском поприще. В “Томи” была очень интересная и полезная для меня работа. Теперь начинается новый этап. На этой неделе отправляюсь в Астану, подписываю контракт и сразу приступаю к работе», — сказал Фамильцев.