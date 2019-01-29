Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
13:47 (мск), источник: ТАСС

Федерация: Вопрос вызова Ракицкого в сборную Украины будет решаться тренерским штабом

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Вопрос вызова защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины по футболу будет решаться тренерским штабом национальной команды. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергей Макаров.

Наверх
Источник: AFP 2019

«Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать. Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды», — сообщил Макаров.

«Переход в “Зенит” — это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики», — добавил собеседник агентства.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

29-летний футболист в понедельник подписал контракт с «Зенитом», соглашение рассчитано на 3,5 года. Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в донецком «Шахтере», в составе которого дебютировал в 2009 году и сыграл в общей сложности 326 матчей, забив 14 мячей. Футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины.

В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами, принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
«Зенит» продал Паредеса в ПСЖ за 47,5 млн евро
«Нужно переучивать»: почему Загитова лучше Медведевой
Провал в Джерси: Малкин и Кросби разбились о стену
Хабиб и Конор достигли договоренности с властями по делу о драке
У россиянина 4 очка в Матче звезд Американской хоккейной лиги
«Ювентус» объявил об уходе защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь