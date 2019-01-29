Федерация: Вопрос вызова Ракицкого в сборную Украины будет решаться тренерским штабом

Источник: AFP 2019

«Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать. Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды», — сообщил Макаров.

«Переход в “Зенит” — это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики», — добавил собеседник агентства.

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29-летний футболист в понедельник подписал контракт с «Зенитом», соглашение рассчитано на 3,5 года. Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в донецком «Шахтере», в составе которого дебютировал в 2009 году и сыграл в общей сложности 326 матчей, забив 14 мячей. Футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины.