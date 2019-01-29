«Он не уехал в Москву и деградировал». Тренер юношеской сборной Казахстана назвал ТОП-5 перспективных игроков

— Направление и стремление молодых игроков развиваться на международном уровне радует. Это единственный путь, так как у нас очень много легионеров и молодым не хватает мест. Акмаль Бахтияров сейчас в российском «Сочи», Димаш Кашкен в испанской «Касабланке». Я видел, что Владислав Васильев хорошо проявил себя в Беларуси.

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В нашем чемпионате очень порадовала новость о том, что Карпович возглавил «Окжетпес», однако в их составе я не вижу молодежь, а ведь клубы должны работать на подбор игроков. У нас в Казахстане есть специалисты, которые умеют работать и раскрывать молодых — их немного. Все дело в том, что всегда требуется моментальный результат. Из-за этого предпочтения отдается более опытным легионерам, — отметил Кузнецов.

— А как ты думаешь, кто из молодых ребят, тех кто все еще в КПЛ, способен заинтересовать зарубежные команды?

— В 2017 году после мемориала Гранаткина Айдос Орал получал приглашение в московское «Динамо». Честно говоря, лучше бы уехал туда. Здесь он деградировал, сейчас даже в списках на УТС «Шахтера» его не вижу.

Сейчас есть много хороших перспективных ребят. В числе них Лев Скворцов, Омиртаев, Устименко, Турсынбай, Ульшин, Кан и несколько других игроков. Однако им нужно работать над собой и развивать свой потенциал.

— А кто из ребят с опытом игры в премьер-лиге должен задуматься о переезде?

— На самом деле о переходе в другой чемпионат нужно хорошенько подумать. Это не всегда положительно. Важно понимать, кто будет тренером и какое он будет оказывать доверие. В любом случае минимум один сезон молодой игрок должен отыграть в премьер-лиге. Без этого опыта будет тяжело будет найти клуб в хорошем чемпионате.

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— Но вообще можете сейчас назвать пятерку молодых перспективных в КПЛ?

— Я отмечу Нуралы Алипа, Оралхан Омиртаева, Мади Жакипбаева, Саги Сагнаева, Рамазана Оразова.