Открывший Сейдахмета тренер пошел на повышение в сборной Казахстана

Кузнецов работал в юношеских сборных Казахстана до 17 и 19 лет. Отметим, что он первым пригласил в сборную юного Еркебулана Сейдахмета, начав вызывать его в команду U-17.

В 2016 году, возглавляя команду до 17 лет, становился обладателем Кубка Президента Республики Казахстан. В январе 2017 года с этой же сборной стал финалистом международного турнира Мемориал Гранаткина, в котором принимали участие 16 сборных команд. Подопечные Кузнецова пробились в финал, где с минимальным счетом уступили юношеской сборной России.