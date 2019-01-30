Открывший Сейдахмета тренер пошел на повышение в сборной Казахстана
33-летний Александр Кузнецов вошел в тренерский штаб молодежной сборной Казахстана U-21, сообщается на официальном сайте КФФ.
33-летний Александр Кузнецов вошел в тренерский штаб молодежной сборной Казахстана U-21, сообщается на официальном сайте КФФ.
Кузнецов работал в юношеских сборных Казахстана до 17 и 19 лет. Отметим, что он первым пригласил в сборную юного Еркебулана Сейдахмета, начав вызывать его в команду U-17.
В 2016 году, возглавляя команду до 17 лет, становился обладателем Кубка Президента Республики Казахстан. В январе 2017 года с этой же сборной стал финалистом международного турнира Мемориал Гранаткина, в котором принимали участие 16 сборных команд. Подопечные Кузнецова пробились в финал, где с минимальным счетом уступили юношеской сборной России.
Напомним, что ранее старшим тренером молодежной сборной Казахстана U-21 был назначен Александр Москаленко, его ассистентом стал Кайрат Нурдаулетов.