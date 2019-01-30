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13:16 (мск), источник: Vesti.kz

Открывший Сейдахмета тренер пошел на повышение в сборной Казахстана

33-летний Александр Кузнецов вошел в тренерский штаб молодежной сборной Казахстана U-21, сообщается на официальном сайте КФФ.

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Кузнецов работал в юношеских сборных Казахстана до 17 и 19 лет. Отметим, что он первым пригласил в сборную юного Еркебулана Сейдахмета, начав вызывать его в команду U-17.

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В 2016 году, возглавляя команду до 17 лет, становился обладателем Кубка Президента Республики Казахстан. В январе 2017 года с этой же сборной стал финалистом международного турнира Мемориал Гранаткина, в котором принимали участие 16 сборных команд. Подопечные Кузнецова пробились в финал, где с минимальным счетом уступили юношеской сборной России.

Напомним, что ранее старшим тренером молодежной сборной Казахстана U-21 был назначен Александр Москаленко, его ассистентом стал Кайрат Нурдаулетов.

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