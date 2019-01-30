Определен тренерский штаб юношеской сборной Казахстана U-17
43-летний специалист Алмас Кулшинбаев назначен старшим тренером юношеской сборной Казахстана до 17 лет, сообщается на сайте КФФ. Помогать ему будет Андрей Ферапонтов.
43-летний специалист Алмас Кулшинбаев назначен старшим тренером юношеской сборной Казахстана до 17 лет, сообщается на сайте КФФ. Помогать ему будет Андрей Ферапонтов.
Алмас Кулшинбаев в качестве футболиста играл за клубы «Кайрат» (Алматы), «Есиль-Богатырь» (Петропавловск), «Актобе-Ленто» (Актобе), «Ордабасы» (Шымкент) и «Мегаспорт» (Алматы). В составе национальной сборной Казахстана сыграл 12 матчей.
Тренерскую деятельность он начал в 2008 году, возглавив дубль алматинского «Мегаспорта». Затем трудился в клубах «Сункар» (Каскелен), «Спартак» (Семей) и «Жетысу» (Талдыкорган). Работал ассистентом старшего тренера молодежной сборной Казахстана U-21.
Ферапонтов также работал в таких клубах, как «Цесна» (Алматы), «Иле-Саулет» (п. Отеген Батыр), «Окжетпес» (Кокшетау), «Ордабасы» (Шымкент), «Мактаарал» (Мактааральский район). Также за плечами специалиста есть опыт работы в молодежной и национальной сборных Казахстана.