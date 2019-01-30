Определен тренерский штаб юношеской сборной Казахстана U-17

Алмас Кулшинбаев в качестве футболиста играл за клубы «Кайрат» (Алматы), «Есиль-Богатырь» (Петропавловск), «Актобе-Ленто» (Актобе), «Ордабасы» (Шымкент) и «Мегаспорт» (Алматы). В составе национальной сборной Казахстана сыграл 12 матчей.

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Тренерскую деятельность он начал в 2008 году, возглавив дубль алматинского «Мегаспорта». Затем трудился в клубах «Сункар» (Каскелен), «Спартак» (Семей) и «Жетысу» (Талдыкорган). Работал ассистентом старшего тренера молодежной сборной Казахстана U-21.