Кубок Азии: за Катар незаконно сыграл лучший бомбардир турнира?

Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось?

Хозяева Кубка Азии, Объединенные Арабские Эмираты, подали протест на сборную Катара, за которую, по их мнению, незаконно сыграли два футболиста.

Азиатская конфедерация футбола подтвердила, что проводит расследование по данным, предоставленным ОАЭ, сообщает агентство AFP.

Эмираты решили подать протест, когда проиграли катарской сборной в полуфинале со счетом 0:4. Местная публика плохо отреагировала на разгром и закидала катарцев пластиковыми бутылками и даже обувью.

Сборная Катара впервые в своей истории вышла в финал Кубка Азии. При этом команда не пропустила ни одного мяча в свои ворота. И по ходу турнира сумела обыграть не только ОАЭ, но и, например, Корею. Всего сборная забила 16 голов, победив в шести матчах подряд. Финал против Японии должен состояться в пятницу, 1 февраля.

Кто под подозрением?

Под вопросом находится законность выступлений за сборную Катара двух футболистов: нападающего Алмоеза Али, лучшего бомбардира турнира (восемь голов), и защитника Бассама Аль-Рави. 22-летний Али суданского происхождения, а 21-летний Аль-Рави родился в Ираке.

«Азиатская конфедерация футбола получила протест от ОАЭ по поводу законности участия в турнире двух футболистов сборной Катара, — цитирует AFP представителя конфедерации. — Мы проведем проверку согласно всем правилам».

Что грозит Катару?

В соответствии с дисциплинарным и этическим кодексом АФК Катару могут присудить поражение, а также обязать его выплатить денежный штраф. У конфедерации также есть право исключать сборные из будущих турниров, если уже после соревнования обнаружится незаконное участие футболистов.

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес уверен, что никаких проблем у команды не возникнет. «Я вообще не беспокоюсь. Мы продолжаем работать, все игроки находятся в нашем распоряжении. Так что опасений нет. И мы не стремимся влезать в дискуссию по этому поводу. Хорошо, что живем довольно уединенно. Выход в финал — огромная мотивация для команды», — заявил он.