Катар — топ: тренер из «Барсы», всего 4 иностранца, мега-академия. Хави знал, что они будут лучшими

Уже в третий раз из последних четырех Кубок Азии выигрывает команда, никогда ранее такого не добивавшаяся. Катар — пожалуй, самый сенсационный победитель в истории.

И точно — безоговорочный.

7 побед в 7 матчах, в том числе над участниками последнего ЧМ Южной Кореей и Японией, до того никогда не проигрывавшей в финалах;.

6 из 7 побед — сухие. Первый и единственный гол Катар пропустил только в финале;.

19 забитых голов;.

Все это — в максимально враждебной обстановке. ОАЭ по примеру Саудовской Аравии разорвали отношения с Катаром, который когда-то входил в состав страны, а теперь, как считается, финансирует терроризм на Ближнем востоке. Разумеется, катарским болельщикам въезд в Эмираты запрещен. В полуфинале, где Катар разгромил как раз хозяев турнира (4:0), с трибун в игроков летела обувь — высшая степень презрения.

Катар — 93-й в рейтинге ФИФА по состоянию на декабрь. По соседству — Киргизия, Бенин, Тринидад и Тобаго. Для сравнения, другой финалист Кубка Азии Япония занимает в чарте 50-е место, Россия — 48-е, а лучшая команда конфедерации Иран — на 29-м.

В прошлом Кубке Азии Катар не вышел из группы, а выше четвертьфинала он не забирался вообще никогда. Последний раз эта стадия покорялась катарцам в позапрошлом, домашнем розыгрыше. Тогда Катар вылетел от Японии — вел в счете, но все же уступил 2:3, пропустив решающий гол на 89-й минуте. За Катар отличились этнический бразилец Сезар и уругваец Сория, самый опытный и результативный футболист в истории сборной.

Теперь у Катара другой бомбардир — Алмоез Али.

Али на турнире в ОАЭ забил девять голов и побил рекорд 23-летней давности. Тогда, в 1996-м (когда Сердару Азмуну был всего год) Али Даеи удались восемь голов — кстати, тоже в Эмиратах. Алмоез не только превзошел легенду Ирана, но и в итоге поднял кубок над головой.

Такое достижение Али покорилось уже в 22 года. Воспитывался в главной академии страны «Эспайр», где недавно гремел Кубок Матч Премьер, и уехал в Европу. Там поиграл за подконтрольные «Эспайру» «Эйпен» (Бельгия) и «Культураль Леонеса» (Испания), а еще за австрийский ЛАСК, и вернулся в Катар — в «Лехвию», вскоре после того, как оттуда ушел Микаэль Лаудруп. Сейчас клуб называется «Аль-Духайль», и уже два года подряд он чемпион Катара. Этой зимой в «Аль-Духайль» перешел бывший помощник Жозе Моуринью Руй Фария и защитник «Ювентуса» Мехди Бенатья.

В ОАЭ Али забивал не только много, но и красиво. Вот, например, роскошные «ножницы» в финале:

Награда MVP Кубка Азии по делу ушла Алмоезу.

Лучший ассистент Кубка Азии-2019 — тоже из Катара. Акрам Афиф отдал десять голевых передач, а в финале причастен ко всем трем голам (гол и два паса).

Афиф принадлежит «Вильярреалу», а сезон проводит в аренде в «Аль-Садде», где играет вместе с Хави и Габи и в этом сезоне настрелял 14 голов в 15 матчах.

Хави — все еще главный футболист в Катаре — четко знал, кто выиграет Кубок Азии. В телеэфире он четко предсказал расклад на плей-офф — вплоть до финала и его победителя.

Тренирует сборную Катара земляк Хави Феликс Санчес Бас. С 20 лет он работал в академии «Барселоне», в частности с Серхи Роберто, Жераром Деулофеу и Мартином Монтойей. В 2006-м Санчес Бас переехал в Катар — призвала все та же академия «Эспайр». Туда давно нанимают испанских тренеров, которые готовят Катару поколение под ЧМ-2022. Первый успех пришел заметно раньше, и сотворил его Санчес Бас.

В «Эспайре» Феликс растил юношей чуть ли не всех возрастов и логично перешел в сборные, где тоже шел от года к году. Команду U-19 Санчес впервые за десять лет вывел на юношеский Кубок Азии, а в итоге еще и выиграл его. Два последних гола Феликс работает с первой сборной. Исправить ошибки уругвайца Хорхе Фоссати и протащить Катар на ЧМ было уже невозможно. Зато за прошлый год команда Санчеса проиграла только дважды и даже обыграла в Лугано Швейцарию с Шакири, Джакой и Цубером. А сборной Исландии Катар не проиграл дважды за последние два года.

Наше выступление здесь — не сюрприз. Мы работали для этого много лет. Феликс Санчес Бас — об успехе Катара на Кубке Азии-2019

Катарскому спорту давно помогает натурализация. Наглядный пример — легкая атлетика и, скажем, гандбол: благодаря иностранцам на домашнем ЧМ-2015 Катар выиграл серебро (катарцев в составе было всего трое). Натурализовывали тогда даже болельщиков: хозяева наняли для поддержки 60 испанцев.

Футбольная сборная еще недавно чуть ли не полностью состояла из легионеров — зато на Кубке Азии-2019 иностранцев было всего четверо. Отказ от привлечения рабочей силы из-за рубежа — не только политика ФИФА, но и жесткая позиция Санчеса Баса. Тренер взял за основу катарцев, с которыми знаком по «Эспайру» и юношеским сборным. Да, по-прежнему в строю маррокано-алжирский француз Карим Будиаф и алжирец Буалеф Хухи — оба забивали сборной России в 2016-м (2:1).

Вместе с Хухи основные игроки катарской обороны — суданец Хассан и португалец Педру Мигел, да и Алмоез Али тоже родом из Судана. Но прогресс уже очевиден. В 2011-м, когда сборная Катара дошла до ¼ в Кубке Азии и тоже встречалась с Россией, иностранцев набиралось минимум вдвое больше, чем сейчас — скажем, Сергею Рыжикову забивал ганец Кассола. Теперь подросли свои, и о временах, когда бразильцу Аилтону предлагали несколько миллионов долларов за катарское гражданство, никто не вспоминает.

Новые поколения отличаются от прежних, в первую очередь благодаря «Эспайру». У них отличная подготовка, а Феликс Санчес — прекрасный тренер, которого я давно знаю — теперь в сборной. Думаю, в 2022-м Катар выступит достойно. Хави — о сборной Катара

Осталось дождаться своих болельщиков: до этой зимы сборная в Катаре собирала дай бог несколько тысяч человек — в отличие от «Аль-Садда» с Хави в Азиатской Лиге чемпионов. Теперь дело пойдет на лад: взгляните, как сегодня сходил с ума торговый центр Дохи.