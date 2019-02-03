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01:42 (мск), источник: Р-Спорт

Черчесова наградили Саксонским Орденом Святого Георгия

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Награждение российского тренера состоялось в пятницу в Дрездене (Германия) в рамках бала, на котором вручались награды известным деятелям политики, культуры и спорта. «Орден благодарности» был вручен Черчесову за его заслуги во главе национальной команды на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

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«Получить для меня столь высокую награду — большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России — за яркое выступление на этом крупном турнире», — сказал Черчесов.

Чемпионат мира в России прошел минувшим летом. Российская сборная уступила команде Хорватии в матче ¼ финала в серии послематчевых пенальти. Для российской команды выход в четвертьфинал стал лучшим результатом на мировых первенствах в постсоветский период.

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