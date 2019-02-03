Черчесова наградили Саксонским Орденом Святого Георгия

Награждение российского тренера состоялось в пятницу в Дрездене (Германия) в рамках бала, на котором вручались награды известным деятелям политики, культуры и спорта. «Орден благодарности» был вручен Черчесову за его заслуги во главе национальной команды на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Получить для меня столь высокую награду — большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России — за яркое выступление на этом крупном турнире», — сказал Черчесов.