Стал известен состав сборной России на Кубок Легенд-2019
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Гладилиным определился с составом на Кубок Легенд.
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Гладилиным определился с составом на Кубок Легенд.
Вратарь: Александр Филимонов.
Защитники: Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун.
Полузащитники: Евгений Алдонин, Игорь Зырянов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Широков, Андрей Каряка, Андрей Аршавин.
Нападающий: Роман Павлюченко.
Добавим, что турнир пройдет с 23 по 24 февраля.