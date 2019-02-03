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13:13 (мск), источник: Советский спорт

Стал известен состав сборной России на Кубок Легенд-2019

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Гладилиным определился с составом на Кубок Легенд.

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Источник: РИА "Новости"

Вратарь: Александр Филимонов.

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Защитники: Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун.

Полузащитники: Евгений Алдонин, Игорь Зырянов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Широков, Андрей Каряка, Андрей Аршавин.

Нападающий: Роман Павлюченко.

Добавим, что турнир пройдет с 23 по 24 февраля.

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