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08:40 (мск), источник: Vesti.kz

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу объявил свой первый состав

Главный тренер Национальной сборной Казахстана Михал Билек назвал имена футболистов, вошедших в расширенный список.

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Источник: РИА "Новости"

В расширенный список вошли 36 игроков:

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Вратари: Владимир Плотников, Стас Покатилов (оба — «Кайрат»), Марсель Исламкулов («Кайсар»), Дмитро Непогодов («Ордабасы»).

Защитники: Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Юрий Логвиненко, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Айбол Абикен, Нуралы Алип, Елдос Ахметов, Александр Соколенко, Гафуржан Суюмбаев (все — «Кайрат»), Даурен Мажитов («Атырау»), Карам Султанов («Кызыл-Жар СК»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»), Александр Марочкин («Кайсар»).

Полузащитники: Исламбек Куат, Георгий Жуков, Еркебулан Тунгышбаев, Ян Вороговский, Магомед Парагульгов, Бауыржан Исламхан (все — «Кайрат»), Юрий Перцух, Серикжан Мужиков (оба — «Астана»), Максим Федин («Тобол»), Александр Меркель («Хераклес», Голландия).

Нападающие: Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия), Сергей Хижниченко, Роман Муртазаев (оба — «Астана»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь), Акмаль Бахтияров («Сочи», Россия), Оралхан Омиртаев («Шахтер»).

Напомним, что 19 января Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально объявила о назначении Билека главным тренером сборной Казахстана. На этом посту чешский специалист сменил болгарина Станимира Стойлова.

По информации СМИ, контракт 53-летнего чеха со сборной Казахстана подписан по схеме «1+1».

Отметим, что с 2009 по 2013 год Билек возглавлял сборную Чехии, с которой доходил до четвертьфинала Евро-2012. Также в его тренерской карьере были костариканский «Картахинес», словацкий «Ружомберок», грузинское «Динамо» из Тбилиси, чешские «Фастав Злин», «Высочина», «Спарта», «Виктория Пльзень» и «Хмел», а также юношеская сборная Чехии (до 19 лет).

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