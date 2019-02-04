Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу объявил свой первый состав

Отметим, что с 2009 по 2013 год Билек возглавлял сборную Чехии, с которой доходил до четвертьфинала Евро-2012. Также в его тренерской карьере были костариканский «Картахинес», словацкий «Ружомберок», грузинское «Динамо» из Тбилиси, чешские «Фастав Злин», «Высочина», «Спарта», «Виктория Пльзень» и «Хмел», а также юношеская сборная Чехии (до 19 лет).