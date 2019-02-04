Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу объявил свой первый состав
Главный тренер Национальной сборной Казахстана Михал Билек назвал имена футболистов, вошедших в расширенный список.
Главный тренер Национальной сборной Казахстана Михал Билек назвал имена футболистов, вошедших в расширенный список.
В расширенный список вошли 36 игроков:
Вратари: Владимир Плотников, Стас Покатилов (оба — «Кайрат»), Марсель Исламкулов («Кайсар»), Дмитро Непогодов («Ордабасы»).
Защитники: Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Юрий Логвиненко, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Айбол Абикен, Нуралы Алип, Елдос Ахметов, Александр Соколенко, Гафуржан Суюмбаев (все — «Кайрат»), Даурен Мажитов («Атырау»), Карам Султанов («Кызыл-Жар СК»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»), Александр Марочкин («Кайсар»).
Полузащитники: Исламбек Куат, Георгий Жуков, Еркебулан Тунгышбаев, Ян Вороговский, Магомед Парагульгов, Бауыржан Исламхан (все — «Кайрат»), Юрий Перцух, Серикжан Мужиков (оба — «Астана»), Максим Федин («Тобол»), Александр Меркель («Хераклес», Голландия).
Нападающие: Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия), Сергей Хижниченко, Роман Муртазаев (оба — «Астана»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь), Акмаль Бахтияров («Сочи», Россия), Оралхан Омиртаев («Шахтер»).
Напомним, что 19 января Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально объявила о назначении Билека главным тренером сборной Казахстана. На этом посту чешский специалист сменил болгарина Станимира Стойлова.
По информации СМИ, контракт 53-летнего чеха со сборной Казахстана подписан по схеме «1+1».
Отметим, что с 2009 по 2013 год Билек возглавлял сборную Чехии, с которой доходил до четвертьфинала Евро-2012. Также в его тренерской карьере были костариканский «Картахинес», словацкий «Ружомберок», грузинское «Динамо» из Тбилиси, чешские «Фастав Злин», «Высочина», «Спарта», «Виктория Пльзень» и «Хмел», а также юношеская сборная Чехии (до 19 лет).