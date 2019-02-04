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08:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Каждый будет иметь шанс». Новый главный тренер сборной Казахстана рассказал о работе с футболистами

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек на первой пресс-конференции рассказал, как выстроит работу с отечественной командой, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

— У меня неделя для ознакомления. Мы просмотрим ребят — на сколько они натренированы и готовы работать дальше. В Турцию мы улетаем завтра и я бы хотел встретиться во всеми тренерами. Я бы хотел, чтобы они рассказали о национальном стиле игры и чтобы они хотели бы узнать для общего дела. У нас широкий список игроков. Каждый будет иметь шанс заиграть в национальной сборной.

— Как проходили переговоры? И почему Вы приняли сборную Казахстана?
— Я принял решение быстро. Решение было в течение трех недель. Это не было простым решением, ведь у меня был действующий договор. Но меня в команде поняли, ведь я принял решение работать в другом месте. Они поняли, что я хочу тренировать национальную сборную.

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