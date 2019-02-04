«Каждый будет иметь шанс». Новый главный тренер сборной Казахстана рассказал о работе с футболистами
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек на первой
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек на первой
— У меня неделя для ознакомления. Мы просмотрим ребят — на сколько они натренированы и готовы работать дальше. В Турцию мы улетаем завтра и я бы хотел встретиться во всеми тренерами. Я бы хотел, чтобы они рассказали о национальном стиле игры и чтобы они хотели бы узнать для общего дела. У нас широкий список игроков. Каждый будет иметь шанс заиграть в национальной сборной.
— Как проходили переговоры? И почему Вы приняли сборную Казахстана?
— Я принял решение быстро. Решение было в течение трех недель. Это не было простым решением, ведь у меня был действующий договор. Но меня в команде поняли, ведь я принял решение работать в другом месте. Они поняли, что я хочу тренировать национальную сборную.