«Каждый будет иметь шанс». Новый главный тренер сборной Казахстана рассказал о работе с футболистами

— У меня неделя для ознакомления. Мы просмотрим ребят — на сколько они натренированы и готовы работать дальше. В Турцию мы улетаем завтра и я бы хотел встретиться во всеми тренерами. Я бы хотел, чтобы они рассказали о национальном стиле игры и чтобы они хотели бы узнать для общего дела. У нас широкий список игроков. Каждый будет иметь шанс заиграть в национальной сборной.