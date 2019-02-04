«Я не боюсь ничего». Новый тренер сборной Казахстана рассказал о приглашении Меркеля и причинах отсутствия Зайнутдинова
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек на первой
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек на первой
— Станимир Стойлов отмечал, что слабое место, это нападение. Какие минусы видите Вы у команды?
— Я должен их еще оценить. Но я вижу, что у команды есть резерв. В домашних матчах команда играла в комбинационный футбол, а в гостевых матчах была зависима от розыгрыша стандартных ситуаций.
— Кто выбрал сборную Молдовы в
— В Турции мы сыграем один матч — с Молдовой. Кто выбирал соперника — я не знаю.
— Под Вашим руководством сборная Чехия выходила в четвертьфинал Евро. Поделитесь своей игровой философией. И нет в составе Зайнутдинова — почему?
— Постников травмирован. А Карпин не отпустил игрока, ведь это не «окно» ФИФА. Мы хотели пригласить Зайнутдинова: звонили в «Ростов», но нам ответили, что у них игра Кубка России.
Мы хотим дисциплинированный футбол. Для меня важна команда, а не владение мяча. Важны скорость и мышление. Команда должна заходить в чужую штрафную.
— Вы не боитесь досрочно покинуть пост после неудач, ведь мы пятая команда в этой группе?
— Я не боюсь ничего. Группа очень сложная. Я видел матчи и они были очень неплохими. Я уверен, что когда мы составим команду, то мы выберем правильную тактику. У нас будет шанс проявить себя.
— Когда впервые был разговор с Адильбеком Джаксыбековым и какое впечатление он оставил.
— Я разговаривал 14 дней назад. Мы встречались два раза и на второй встрече все решили.
— Вы советовались с Беранеком?
— У меня была встреча с ним. И у меня достаточно информации.
— Расскажите о приглашение Меркеля, который играл в Италии.
— Он играет в голландской лиге. Мы хотим с ним поговорить. Будет хорошо, если этот разговор состоится.