«Я не боюсь ничего». Новый тренер сборной Казахстана рассказал о приглашении Меркеля и причинах отсутствия Зайнутдинова

Источник: AP 2019

— Станимир Стойлов отмечал, что слабое место, это нападение. Какие минусы видите Вы у команды?

— Я должен их еще оценить. Но я вижу, что у команды есть резерв. В домашних матчах команда играла в комбинационный футбол, а в гостевых матчах была зависима от розыгрыша стандартных ситуаций.

— Кто выбрал сборную Молдовы в спарринг-партнеры и с кем еще будут игры?

— В Турции мы сыграем один матч — с Молдовой. Кто выбирал соперника — я не знаю.

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— Под Вашим руководством сборная Чехия выходила в четвертьфинал Евро. Поделитесь своей игровой философией. И нет в составе Зайнутдинова — почему?

— Постников травмирован. А Карпин не отпустил игрока, ведь это не «окно» ФИФА. Мы хотели пригласить Зайнутдинова: звонили в «Ростов», но нам ответили, что у них игра Кубка России.

Мы хотим дисциплинированный футбол. Для меня важна команда, а не владение мяча. Важны скорость и мышление. Команда должна заходить в чужую штрафную.

— Вы не боитесь досрочно покинуть пост после неудач, ведь мы пятая команда в этой группе?

— Я не боюсь ничего. Группа очень сложная. Я видел матчи и они были очень неплохими. Я уверен, что когда мы составим команду, то мы выберем правильную тактику. У нас будет шанс проявить себя.

— Когда впервые был разговор с Адильбеком Джаксыбековым и какое впечатление он оставил.

— Я разговаривал 14 дней назад. Мы встречались два раза и на второй встрече все решили.

— Вы советовались с Беранеком?

— У меня была встреча с ним. И у меня достаточно информации.