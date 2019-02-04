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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Об Эриче и вратарях “Кайрата”». В сборной Казахстана прокомментировали уход первого номера национальной команды

Тренер сборной Казахстана по вратарям Николай Родионов прокомментировал завершение карьеры в национальной команде Ненада Эрича и рассказал о приглашении двух вратарей из «Кайрата», передает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее тренерский штаб сборной Казахстана огласил расширенный список кандидатов в команду.

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— Нет в списке Эрича, ведь он объявил об уходе из сборной. Прокомментируйте этот момент. И расскажите о приглашении Покатилова и Плотникова из «Кайрата».

— Это стало неприятной неожиданностью. Но время идет — ему 37 лет. Он сказал, что ему тяжело из-за возраста. Что касается Покатилова, то в «Кайрате» два равноценных вратаря. Кто первый в клубе, тот и будет вызываться. В сборную будут вызываться лучшие.

Напомним, в отборочный этап Евро-2020 сборная Казахстана вступит с чешским специалистом Михалом Билеком. Специалист рассказал о формировании состава и задаче на турнир.

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