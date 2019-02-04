«Об Эриче и вратарях “Кайрата”». В сборной Казахстана прокомментировали уход первого номера национальной команды

Ранее тренерский штаб сборной Казахстана огласил расширенный список кандидатов в команду.
— Нет в списке Эрича, ведь он объявил об уходе из сборной. Прокомментируйте этот момент. И расскажите о приглашении Покатилова и Плотникова из «Кайрата».
— Это стало неприятной неожиданностью. Но время идет — ему 37 лет. Он сказал, что ему тяжело из-за возраста. Что касается Покатилова, то в «Кайрате» два равноценных вратаря. Кто первый в клубе, тот и будет вызываться. В сборную будут вызываться лучшие.
Напомним, в отборочный этап Евро-2020 сборная Казахстана вступит с чешским специалистом Михалом Билеком. Специалист рассказал о формировании состава и задаче на турнир.