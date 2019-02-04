Меньше ошибок — только у новичка «Барсы». Как удачный сезон в Голландии может вернуть Меркеля в сборную Казахстана

Корреспондент Vesti.kz вспоминает, чем с момента единственной игры за сборную в 2015 году занимался некогда самый талантливый игрок «Милана» и почему этот сезон для него сильно отличается от предыдущих.

После «Милана» карьера Алекса больше напоминала гастрольный тур какой-нибудь рок-группы, нежели путь стабильно прогрессирующего игрока. За прошедшие семь лет он сменил восемь разных команд из пяти чемпионов — итальянские «Дженоа», «Пища», «Удинезе», английский «Уотфорд», швейцарский «Грассхопер», немецкий «Бохум», австрийская «Адмира Ваккер» и голландский «Хераклес». Весь этот период Алекса перманентно беспокоили разной степени тяжести травмы.

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Наиболее продуктивный период 25-летний Меркель переживает именно сейчас. В Голландию Алекса пригласил Франк Вормут — наставник «Хераклеса», который когда-то тренировал уроженца Алматы в молодежной сборной Германии (U-20).

Команда из города Алмело отлично стартовала в сезоне 2018/19, выиграв пять матчей в семи стартовых турах, а Меркель при этом быстро завоевал место в основе. Постепенно результаты «Хераклеса» снизились, но сам Алекс продолжал быть игроком основной обоймы. До недавнего матча с «Ден Хаагом» (эту встречу он пропустил из-за перебора карточек) в активе игрока сборной Казахстана значилось 19 игр в Эредивизи, 17 из которых — в стартовом составе, а если подходить со скрупулезной точностью — 1501 минута, проведенная на превосходных газонах чемпионата Голландии.

За это время Меркель отдал две голевые передачи, заработал пять желтых карточек и сыграл против всех главных грандов местной лиги — «Аякса», «Фейеноорда» и ПСВ. Он лидирует в команде по количеству точных передач — 708 (всего 836). Наиболее впечатляющий факт: Меркель — второй игрок в лиге, допускающий наименьшее количество ошибочных решений в игре, после гения Френки Де Йонга из «Аякса», который недавно перешел в «Барселону» за 75 млн евро.

Кроме того, несмотря на серьезные оборонительные функции, Алекс не забывает, что когда-то играл в одной команде с Андреа Пирло и Златаном Ибрагимовичом, позволяя себе вот такие штуки в центре поля.

К слову, недавно Алекс вспоминал период в «Милане», назвав при этом Массимилиано Аллегри тренером, который коренным образом повлиял на него:

«Он самый важный тренер в моей карьере. Аллегри заложил фундамент, позволил мне расти и я получил возможность заниматься профессиональным футболом», — сказал полузащитник в интервью ELFvoetbal.nl.

В той же беседе он добавил про своей период в Алмело и будущее.

«Я могу развиваться здесь. Я стараюсь изо всех сил, чтобы однажды перейти в большой клуб. Я все еще верю в это. Почему нет? Мне еще нет 35 лет, поэтому мне еще осталось от восьми до десяти лет».

И самое главное: на чемпионат Голандии Меркель официально заявлен как гражданин Казахстана.

Отметим, что Меркель должен прибыть на сбор сборной Казахстана, запланированный с 15 по 22 февраля в Турции, где также пройдет товарищеский матч против команды Молдовы.