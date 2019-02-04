Манчини готов вызвать Балотелли в сборную Италии

Балотелли выступал за сборную Италии в 2010—2014 годах, однако затем на протяжении четырех лет не вызывался в национальную команду. В 2018 году Манчини возглавил «Скуадру Адзурру» и после перерыва вызвал Балотелли. Затем 28-летний форвард провел три матча за сборную, а с сентября прошлого года вновь не получал приглашений национальную команду.

«Балотелли? Мы никого не упустили из виду. Марио является частью команды, он об этом прекрасно знает. Также он знает, что это зависит от него, а не от меня. Пока Балотелли играет мало, но, если он преуспеет в следующие два месяца, то, возможно, он вернется в сборную», — сказал Манчини, чьи слова приводит Football Italia.