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19:35 (мск), источник: Р-Спорт

Манчини готов вызвать Балотелли в сборную Италии

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заявил, что следит за нападающим «Марселя» Марио Балотелли и готов вызвать игрока в национальную команду, если он проявит себя в ближайшие два месяца.

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Балотелли выступал за сборную Италии в 2010—2014 годах, однако затем на протяжении четырех лет не вызывался в национальную команду. В 2018 году Манчини возглавил «Скуадру Адзурру» и после перерыва вызвал Балотелли. Затем 28-летний форвард провел три матча за сборную, а с сентября прошлого года вновь не получал приглашений национальную команду.

«Балотелли? Мы никого не упустили из виду. Марио является частью команды, он об этом прекрасно знает. Также он знает, что это зависит от него, а не от меня. Пока Балотелли играет мало, но, если он преуспеет в следующие два месяца, то, возможно, он вернется в сборную», — сказал Манчини, чьи слова приводит Football Italia.

Всего в активе Балотелли 36 матчей и 14 голов за сборную Италии, с которой он стал вице-чемпионом Европы в 2012 году.

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